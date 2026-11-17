أفاد سكان محليون بأن الصراع في مدينة مويالي الإثيوبية استمر في التصاعد باستخدام أسلحة ثقيلة، وذلك تزامنا مع ورود أنباء عن قيام قوات الكوماندوز من منطقة جيدا وقوات أوروميا الخاصة بشن هجمات بأسلحة ثقيلة على إقليم الصومال.



وأفادت موقع بوركينا الإثيوبي، بأن السكان المحليين احتجوا على مقتل شابين يعملان سائقي دراجات نارية من طراز باجاج، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف.

وظهرت صباح أمس صور من المنطقة تُظهر تدمير البنية التحتية في المدينة، وأكد السكان أن الصراع بين غارينا وبورينا لم يهدأ بعد، وأن أكثر من 50 ألف مواطن فروا إلى كينيا، وطالب السكان المحليون، الذين وصفوا الوضع بالخطير للغاية، بتوفير بيئة آمنة لهم من العنف والخطر.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الحاجة إلى 9 ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين.

وأوضحت أن الإثيوبيين الكينيين الذين فروا من القتال في مويالي يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والمأوى.



ولا يزال القتال الذي اندلع في أكتوبر بسبب مطالبات إقليمية في مويالي، وهي بلدة يسكنها بشكل رئيسي أفراد من جماعتي بورينا أورومو وجاري صومالي العرقية، مستمراً.

ولم تتخذ الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ولا سلطات أوروميا والسلطات الإقليمية الصومالية أي خطوات ملموسة لإنهاء القتال.