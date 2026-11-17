أكد حسام غالي أن علاقته بحسام وإبراهيم حسن جيدة، مشيرًا إلى أنه يقدر ما قدماه مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية، خاصة على مستوى استعادة الروح داخل الفريق وعودة الجماهير إلى المدرجات، لكنه كان سيتخذ قرار إقالة حسام حسن إذا كان مسؤولًا عن إدارة الكرة المصرية.

وقال حسام غالي، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، إنه كان سيوافق على قرار إقالة حسام حسن، رغم تقديره له ولشقيقه إبراهيم، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة خروج المسؤولين لتوضيح أسباب اتخاذ هذا القرار للرأي العام.

وأضاف أنه يرى أن تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر يتطلب الظهور بصورة مختلفة داخل الوسط الكروي وخارجه، مع ضرورة الحفاظ على خصوصية الحياة الشخصية، وعدم تحويل تفاصيل الحياة الأسرية وأسرار المنزل إلى أمور متاحة للجميع.

وأوضح غالي أنه كان يتوقع إقالة حسام حسن بسبب طريقة ظهوره الإعلامي وما يتعلق بحياته الشخصية، وليس بسبب الخلافات التي أثيرت بشأن علاقته بمحمد صلاح، مؤكدًا أهمية الفصل بين الحياة الشخصية والمسؤولية المهنية للمدير الفني لمنتخب مصر.