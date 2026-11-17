علق محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، على ارتباط الجماهير بنجوم الزمن الجميل، مؤكدًا أن ذكريات الماضي تظل حاضرة في وجدان المشجعين، ولا يمكن مقارنتها بالنجوم الحاليين.

وقال محسن صالح، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه إذا جرى تخيير مشجع أهلاوي أو مشجع زملكاوي من الجيل القديم بين مشاهدة مباريات وأهداف محمود الخطيب وحسن شحاتة، أو أهداف محمد صلاح، فسيختار نجوم الزمن الجميل، لما تمثله تلك الفترة من ذكريات مرتبطة بأيام الصبا والشباب.

وأضاف أن الأمر لا يقتصر على كرة القدم، بل يمتد إلى عالم الغناء والطرب، موضحًا أن الجمهور قد يفضل الاستماع إلى أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفيروز ونجاة، بدلًا من حسين الجسمي وتامر حسني وهاني شاكر وعمرو دياب.

واختتم محسن صالح حديثه بالتأكيد على أن الحنين إلى الماضي هو ما يجعل نجوم الزمن الجميل أكثر ارتباطًا بوجدان الأجيال التي عاصرتهم، مشيرًا إلى أنه لا وجه للمقارنة بين ما مضى وانتهى وما هو حاضر وآتٍ.