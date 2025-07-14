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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ودع ألم الظهر والرقبة بطرق فعالة ونصائح تحميك من مضاعفات خطيرة

ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
أسماء عبد الحفيظ

ألم الظهر والرقبة من أكثر الآلام التي يعاني منها الكثير بكافة الأعمار، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، إليك الأسباب الرئيسة لآلام الرقبة والظهر ونصائح للوقاية منها.

ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة

كشف الدكتور وسام الدين عويني، أخصائي العلاج الطبيعي، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن الدليل الشامل للتخلص من آلام الظهر والرقبة المزعجة بخطوات طبيعية، مع نصائح مهمة لتجنب المضاعفات.

أسباب شائعة لآلام الظهر والرقبة

  • الجلوس بوضعية خاطئة لساعات طويلة.
  • استخدام الهاتف بوضعية انحناء الرأس.
  • النوم على وسادة غير مناسبة.
  • حمل أوزان ثقيلة بشكل خاطئ.
  • ضعف عضلات الظهر والرقبة وقلة الحركة.

كيف تتخلص من ألم الظهر والرقبة؟

ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة 

1. التصحيح الفوري لوضعية الجسم

  • اجلس وظهرك مستقيم، وكتفاك مسترخيتان.
  • اجعل شاشة الكمبيوتر في مستوى العين.
  • لا تحني رقبتك أثناء استخدام الهاتف؛ استخدمه على مستوى الرأس قدر الإمكان.

2. التمارين اليومية البسيطة

  • مارس تمارين التمدد بلطف خاصة تمارين الكتف والرقبة.
  • تمارين القطة والبقرة، ولف الرقبة برفق، وتقوية عضلات الظهر تساعد على تقليل التصلب والألم.
  • المشي اليومي 30 دقيقة يُنشّط الدورة الدموية ويخفف الضغط على العمود الفقري.

3. استخدام كمادات الحرارة والبرودة

  • كمادات دافئة: تساعد على ارتخاء العضلات وزيادة تدفق الدم.
  • كمادات باردة: تقلل الالتهاب والتورم عند وجود ألم حاد أو بعد حمل مجهود.

4. التدليك بزيوت طبيعية

  • استخدم زيت النعناع أو زيت اللافندر لتدليك الرقبة والكتفين.
  • التدليك يُحسن من تدفق الدم ويُقلل من التوتر العضلي بشكل فوري.
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة 

5. تغيير وضعية النوم

  • نم على وسادة مريحة تدعم انحناء الرقبة بشكل صحيح.
  • تجنب النوم على البطن لأنه يضغط على فقرات الرقبة والظهر.
  • استخدم فرشة مريحة، ويفضّل أن تكون متوسطة الصلابة.

6. تقليل استخدام الهاتف والحاسوب

  • خذ فترات راحة كل 30 دقيقة، وتمدد قليلاً.
  • استخدم حاملًا للهاتف ليكون في مستوى نظرك.
  • لا تمسك الهاتف بين الكتف والرأس لفترات طويلة.
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة 

متى يجب زيارة الطبيب؟

  • إذا استمر الألم أكثر من أسبوعين دون تحسن.
  • إذا شعرت بتنميل أو وخز في الذراعين أو الساقين.
  • إذا صاحب الألم ضعف في العضلات أو صعوبة في الحركة.
  • نصائح لتجنب المضاعفات المستقبلية:
  • لا تستهين بالألم في بدايته.
  • قم بتقوية عضلاتك من خلال تمارين منتظمة.
  • اجعل نمط حياتك نشطًا ولا تعتمد على الجلوس الطويل.
  • اهتم بوزنك، فالوزن الزائد يزيد الضغط على العمود الفقري.
  • خصص وقتًا يوميًا للاسترخاء وتخفيف التوتر.
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