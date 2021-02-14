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توك شو

تجيب إيه لحبيبك فى عيد الحب.. اعرف مع خبيرة الإتيكيت.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:04 ص
خبيرة الاتيكيت
خبيرة الاتيكيت
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة شيماء البهى، خبيرة الإتيكيت، إن عيد الحب غير مقتصر على المخطوبين أو الأزواج ولكنه يوم جميل لا بد من استغلاله فى الاحتفال مع كل من يحبونا ونحبهم من الجيران والأصدقاء وزملاء العمل وهكذا. 

وأضافت "البهي"، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح المذاع عى فضائية إكسترا نيوز، أنه من الأفضل أن تكون دارس للشيء الذى  يحتاجه شريك الحياة ليفرح به كثيرًا. 
 
وأشارت خبيرة الإتيكيت، إلى أنه حسب الإمكانيات المادية والظروف تكون الهدية، منوهة إلى أنه يفضل أن تكون الهدية مناسبة للاستخدام الشخصى، موضحة أنه طبقا للظروف الاقتصادية التى نعيش فيها وتطورات الحياة فأصبح من الإتيكيت أن تساعد فى جهاز المنزل بهدية فى الفلانتين.

وتابعت خبيرة الإتيكيت، أنه يستحسن أن تكون الهدية مناسبة للمناسبة، فالورود مناسبة جدًا مع عيد الحب ويصبح أكثر لطفًا أن اصطحبها هدية شخصية، ولكن يتوقف كل ذلك على حسب إمكانيات الشخص.
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