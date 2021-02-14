تجيب إيه لحبيبك فى عيد الحب.. اعرف مع خبيرة الإتيكيت.. فيديو

قالت الدكتورة شيماء البهى، خبيرة الإتيكيت، إن عيد الحب غير مقتصر على المخطوبين أو الأزواج ولكنه يوم جميل لا بد من استغلاله فى الاحتفال مع كل من يحبونا ونحبهم من الجيران والأصدقاء وزملاء العمل وهكذا.





وأضافت "البهي"، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح المذاع عى فضائية إكسترا نيوز، أنه من الأفضل أن تكون دارس للشيء الذى يحتاجه شريك الحياة ليفرح به كثيرًا.

وأشارت خبيرة الإتيكيت، إلى أنه حسب الإمكانيات المادية والظروف تكون الهدية، منوهة إلى أنه يفضل أن تكون الهدية مناسبة للاستخدام الشخصى، موضحة أنه طبقا للظروف الاقتصادية التى نعيش فيها وتطورات الحياة فأصبح من الإتيكيت أن تساعد فى جهاز المنزل بهدية فى الفلانتين.



