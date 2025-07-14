احمي بيتك من الكارثة.. 6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الأخيرة، قد يتسبب انتشار الحرائق وحدوث الماس الكهربائي الذي يؤدي إلى حرائق مدمرة في المنازل، خاصة مع الاستخدام المكثف للأجهزة الكهربائية والمبردات والمكيفات، ورغم أن الأمر يبدو بسيطًا، إلا أن إهمال أبسط التفاصيل قد يتسبب في كارثة ينتج عنها عواقب وخيمة.

6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

ونقدم إليك 6 خطوات وقائية تحمي بها منزلك وأسرتك من خطر الماس الكهربائي خلال الصيف، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

1. افحص الأسلاك والأجهزة بانتظام

لا تؤجل الصيانة الدورية! تأكد من سلامة الأسلاك والمقابس، ولا تتجاهل أي رائحة حريق خفيفة أو صوت فرقعة يصدر من أحد الأجهزة.. هذه إشارات تحذيرية لا يجب إغفالها.

2. لا تفرط في تحميل مقابس الكهرباء

تشغيل أكثر من جهاز على مقبس واحد يسبب تحميلًا زائدًا قد يؤدي إلى احتراق داخلي في الأسلاك، استخدم مشتركًا جيد النوعية ووزع الأجهزة على أكثر من دائرة كهربائية.

3. افصل الأجهزة غير المستخدمة

قبل مغادرة المنزل أو عند النوم، افصل التلفاز والمراوح والسخانات والمكيفات من التيار الكهربائي، هذا الإجراء البسيط قد ينقذ حياتك.

6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

4. ابتعد عن الأجهزة الرديئة والمقلدة

الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات المنتشرة في الأسواق تشكل خطرًا مباشرًا على سلامتك، اختر أجهزة موثوقة مزودة بوسائل أمان داخلية.

5. تركيب قاطع تيار كهربائي أوتوماتيك

وجود قاطع كهربائي حديث يُعد درع الأمان الأول ضد ارتفاع الأحمال المفاجئ أو حدوث قصر كهربائي. استعن بفني متخصص لتركيبه وضبطه بشكل سليم.

6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

6. لا تتعامل مع الكهرباء بنفسك

في حال ملاحظة أي خلل في التوصيلات أو الأجهزة، لا تحاول الإصلاح بنفسك إذا لم تكن متخصصًا، فقد تعرض حياتك للخطر، استدعِ كهربائيًا معتمدًا فورًا.