آية عبد الرحمن: حريق سنترال رمسيس كشف قدرة الدولة على التعامل السريع مع الأزمات

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إن حادثة حريق سنترال رمسيس شكّلت لحظة صعبة مر بها الشارع المصري، خاصة لما تحمله من رمزية تاريخية وحيوية لهذا المبنى الواقع في قلب العاصمة، مؤكدة أن الأهم من وقوع الأزمة كان سرعة تحرك الدولة في التعامل مع الموقف.

وأضافت عبدالرحمن، خلال تقديمها برنامج «ستوديو إكسترا» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن البرنامج حرص على رصد ما بعد الأزمة ميدانيًا، وتوثيق تفاصيل التحرك السريع من مختلف الجهات الحكومية والفنية، مشيرة إلى أن ما حدث أثبت أن أجهزة الدولة أصبحت تملك القدرة على إدارة أزمات مفاجئة في مواقع استراتيجية وتاريخية مثل سنترال رمسيس.

وأوضحت أن التحدي الأكبر كان في التعامل مع آثار الحريق خاصة على شبكات الاتصالات والبنية التحتية، مشيدة بدور شركة المقاولين العرب والعمال والفنيين الذين بدأوا أعمال الترميم والصيانة فور انتهاء السيطرة على الحريق.

وأشار إلى أن الأزمة رغم صعوبتها، لكنها كانت دليلًا على نجاعة الاستعداد الحكومي ووعي المؤسسات بمخاطر الطوارئ، مما يدفع نحو تطوير آليات التدخل السريع مستقبلًا في مواجهة أي طارئ.