صعود جماعي لمؤشرات البورصة وزيادة رأسمالها السوقي في أسبوع حريق سنترال رمسيس

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، مدفوعة بتحسن أداء الأسهم القيادية والقطاعات المختلفة، رغم تراجع أحجام التداول.

صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.54% ليغلق عند 33324.38 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.25% ليغلق عند 10131.02 نقطة.

نما مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.52% ليصل إلى 13703.38 نقطة.

سجل مؤشر EGX30 محدد الأوزان نموًا بنسبة 1.69% ليغلق عند 41469.02 نقطة.

قفز مؤشر تميز بنسبة 4.97% ليغلق عند 15033.61 نقطة.

ربحت البورصة نحو 26.9 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي الإجمالي إلى 2.365 تريليون جنيه بنمو 1.1%.

سجل رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 1.6% من 1.340 إلى 1.361 تريليون جنيه.

ارتفع رأس المال لمؤشر EGX70 من 439.1 إلى 445.9 مليار جنيه.

ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 من 1.779 إلى 1.807 تريليون جنيه.

زاد رأس المال السوقي لبورصة النيل بنسبة 6% من 2.1 إلى 2.3 مليار جنيه.

تراجعت إجمالي قيمة التداول إلى 326.6 مليار جنيه، مقابل 500.3 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

بلغت كمية التداول 7.115 مليار ورقة منفذة عبر 431 ألف عملية.

مثلت الأسهم 6.32% من التداول داخل المقصورة، مقابل 93.68% للسندات وأذون الخزانة.