أداء متباين لقطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع

شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط تفوق ملحوظ لبعض القطاعات وتراجع طفيف في أخرى.

جاء قطاع التجارة والموزعون في صدارة القطاعات الرابحة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 7.7%، مدفوعًا بأداء قوي لأسهم الشركات المدرجة فيه.

كما حقق قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات مكاسب بنسب بلغت 4.6% و4% على التوالي، في ظل تحسن نسبي في الطلب على أسهم التكنولوجيا والصناعة.

ولم يكن قطاع الموارد الأساسية بعيدًا عن سباق الصعود، إذ ارتفع بنسبة 3.2%، بينما سجلت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، الرعاية الصحية والأدوية، المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية نسب نمو تراوحت بين 2% و2.7%.

أما قطاع العقارات فشهد تحسنًا محدودًا بنسبة 1.2%، تلاه قطاع البنوك بزيادة طفيفة بلغت 0.1%.

في المقابل، تصدّر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات المتراجعة بعد أن هبط بنسبة 3.2%.

كما تراجعت مؤشرات قطاعات السياحة والترفيه وخدمات النقل والشحن والخدمات المالية غير المصرفية بنسب تراوحت بين 1% و1.6%.

وسجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة انخفاضًا محدودًا بنسبة 0.2%.