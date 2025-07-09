تفاصيل استئناف تداول البورصة المصرية بعد توقفها جراء حريق سنترال رمسيس

أعلنت البورصة المصرية استئناف التداولات، بعد تعليقها مؤقتًا صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عقب حريق ضخم اندلع في سنترال رمسيس ، ما تسبب في انقطاع واسع لخدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية.

البورصة تعلن استئناف التداول بعد تعليقه بسبب حريق سنترال رمسيس 100 عام على سنترال رمسيس| شريف عامر: الأزمة أكبر من تحويل أموال.. البورصة في خطر

تأثير واسع على القطاع المالي

أدى الحريق إلى شلل مؤقت في العمليات البنكية وتوقف خدمات الدفع الإلكتروني، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع، بالإضافة إلى تأثر التطبيقات البنكية، مما دفع البورصة إلى تعليق التداولات لضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

البنوك تعتذر وتطمئن العملاء

قدمت البنوك المصرية اعتذارات رسمية لعملائها بسبب تعطل الخدمات المصرفية الإلكترونية، وأكدت أنها تعمل على إعادة تشغيل الأنظمة المتأثرة في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع الجهات المعنية.