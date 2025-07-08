البورصة المصرية ومصر للمقاصة تنفيان وجود أي مشاكل في خطوط الربط وتؤكدان انتظام الخدمات

أكدت كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عدم صحة ما تم نشره بشأن وجود مشاكل في خطوط الربط بين المؤسستين، مشددتين على انتظام خطوط الربط ونجاح اختبارات الانتقال لخطوط الاتصال البديلة منذ مساء الأمس.

استمرار الخدمات

وشددت شركة مصر للمقاصة على أنها لم تتوقف عن تقديم أي من خدماتها للمتعاملين والمستفيدين من خدماتها، موضحة أنها أتمت تسويات عمليات الأمس بشكل طبيعي في موعدها المحدد.

كما أكدت الشركة أن عمليات التسوية المستحقة اليوم تتم في مواعيدها المقررة عبر خطوط الربط القائمة مع أمناء الحفظ وبنوك المقاصة دون أي اضطرابات.



