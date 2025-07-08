قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى
مجلس النواب يوافق بالإجماع على تعديلات قانون الرياضة
الزمالك يشكو الأهلي بسبب مفاوضات زيزو ويغيب عن جلسة الاستماع| إيه الحكاية؟
أبوالعينين بنهاية دور الانعقاد الخامس: الرئيس السيسي قاد مصر في لحظات صعبة
المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل
مصير الجزيري والجفالي على طاولة فيريرا.. والإعارة الأقرب |خاص
الزمالك يشعل الميركاتو.. 8 صفقات جديدة على الأبواب
استمرار التصعيد.. قصف إسرائيلي عنيف على دير البلح وخان يونس
فضل الصلاة على النبي في إجابة الدعاء.. سر عجيب
ابنة ماسبيرو.. وفاة الإعلامية أمل صبري مذيعة القناة الثالثة بالتلفزيون المصري
الزمالك يطلب من حسام عبدالمجيد حسم موقفه من التجديد أو الرحيل
بعد اعتزاله كرة القدم.. عبدالشافي يوجه رسالة مؤثرة لجمهور الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة المصرية ومصر للمقاصة تنفيان وجود أي مشاكل في خطوط الربط وتؤكدان انتظام الخدمات

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

أكدت كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عدم صحة ما تم نشره بشأن وجود مشاكل في خطوط الربط بين المؤسستين، مشددتين على انتظام خطوط الربط ونجاح اختبارات الانتقال لخطوط الاتصال البديلة منذ مساء الأمس.

استمرار الخدمات

وشددت شركة مصر للمقاصة على أنها لم تتوقف عن تقديم أي من خدماتها للمتعاملين والمستفيدين من خدماتها، موضحة أنها أتمت تسويات عمليات الأمس بشكل طبيعي في موعدها المحدد. 

كما أكدت الشركة أن عمليات التسوية المستحقة اليوم تتم في مواعيدها المقررة عبر خطوط الربط القائمة مع أمناء الحفظ وبنوك المقاصة دون أي اضطرابات.


 

البورصة مصر للمقاصة الخدمات بنوك خدمات الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

دفاع المتهم

ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

الذهب

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

مطار القاهرة

حريق سنترال رمسيس| تفاصيل 7 ساعات تعطل فيها تشغيل الرحلات الجوية بمطار القاهرة

نتنياهو وترامب في واشنطن

من واشنطن.. نتنياهو: وجود دولة فلسطينية يعني منصة لتدمير إسرائيل

الحريق

بالأسماء.. استشهاد 4 موظفين في حريق سنترال رمسيس

البنك الاهلى

البنك الأهلي يعتذر لعملائه عن تأثر بعض الخدمات ويعمل على إعادة التشغيل الكامل

ترشيحاتنا

حريق سنترال رمسيس

الأزهر العالمي للفتوى يشييد بأبطال حريق سنترال رمسيس ممن ارتقوا إلى ربِّهم

التشهد الأخير

هل تحتسب ثواب الجماعة لمن أدرك التشهد؟.. الفتوى توضح اختلاف الفقهاء

جانب من اللقاء

مفتي الجمهورية: النيابة الإدارية صمّام أمان لمواجهة مظاهر الفساد والانحراف الوظيفي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية.. علاجات طبيعية لدوالى الساق.. طريقة تحضير الليمون المخلل فى ساعة فقط

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

صادم.. تسلا سايبرتراك تصدم 9 سيارات وتحطم مزاعم الأمان

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة؟

كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة
كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة
كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة

عيب خطير في سيارة مازدا CX-90 يعرض سائقها لخطر قاتل

مازدا
مازدا
مازدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد