البورصة المصرية تقرر تعليق التداول اليوم حفاظا على استقرار السوق وتكافؤ الفرص

أعلنت البورصة المصرية، تعليق جلسات التداول اليوم الثلاثاء، وذلك في ضوء المستجدات الأخيرة التي أثرت على بيئة العمل بالسوق، بما في ذلك بعض الصعوبات الفنية واللوجستية التي تواجه شركات السمسرة في التواصل بالكفاءة المطلوبة مع باقي أطراف منظومة التداول.

محاولات مستمرة وجهود مكثفة

وأكدت البورصة - في بيان اليوم - أن القرار جاء بعد محاولات مستمرة وجهود مكثفة من كافة الجهات المعنية لتهيئة مناخ مناسب يضمن سير العمليات بشكل طبيعي وعادل، ويأتي انطلاقا من حرصها على مصالح كافة الأطراف العاملة بالسوق، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.

وشددت إدارة البورصة على أن استئناف التداول سيكون فور التأكد من جاهزية البنية التحتية الفنية واستقرار بيئة التداول، على نحو يسمح لجميع الأطراف بممارسة مهامهم دون معوقات، مؤكدة أنها تتابع الوضع عن كثب وستعلن أي تطورات عبر قنواتها الرسمية.