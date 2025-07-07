البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على أداء إيجابي، حيث سجلت مؤشرات السوق ارتفاعًا جماعيًا في مستهل التداولات، وذلك بعد إغلاق جلسة أمس على صعود بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

أداء مؤشرات البورصة المصرية في بداية جلسة الإثنين:

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30": ارتفع بنسبة 0.33% ليصل إلى 33,021 نقطة.

"إيجي إكس 30 محدد الأوزان": صعد بنسبة 0.37% مسجلًا 41,154 نقطة.

"إيجي إكس 30 للعائد الكلي": حقق مكاسب بنسبة 0.34% ليصل إلى 14,832 نقطة.

"إيجي إكس 70 متساوي الأوزان": ارتفع بنسبة 0.45% مسجلًا 10,196 نقطة.

"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان": صعد بنسبة 0.39% ليغلق عند 13,715 نقطة.



يأتي هذا الأداء مدفوعًا بحالة من التفاؤل الحذر بين المستثمرين، وسط توقعات باستمرار الزخم الشرائي خلال الجلسات المقبلة مع تركيز السيولة على الأسهم القيادية.