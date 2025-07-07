وزير التموين يشارك في المؤتمر التاسع للأونكتاد حول المنافسة وحماية المستهلك بجنيف

يشارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المنافسة وحماية المستهلك، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بمقر قصر الأمم في جنيف، خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025.

ويُحيي المؤتمر هذا العام الذكرى الخامسة والأربعين لاعتماد “مجموعة مبادئ الأمم المتحدة للمنافسة”، والذكرى الأربعين لاعتماد “المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك”، ما يمنحه زخمًا خاصًا لمراجعة التجارب الدولية، ودفع إصلاحات تشريعية ومؤسسية تُعزز بيئة السوق في الدول النامية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، من المقرر أن يعقد الدكتور شريف فاروق اجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة بالدول المشاركة، لبحث سبل التعاون في مجالات المنافسة العادلة، وحماية المستهلك، وتبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم إصلاحات تشريعية وسياساتية ذات أثر ملموس، وتعزيز آليات إنفاذ القانون في الدول النامية، كما ستُسهم مخرجاته في رسم ملامح برنامج عمل الأونكتاد المستقبلي، لاسيّما في مجالات المساعدة الفنية وبناء القدرات للبلدان الأقل نموًا.

وتُجسد مشاركة مصر على هذا المستوى الرفيع في هذا المحفل الأممي المهم، التزام الدولة المصرية بالانخراط الفعّال في صياغة السياسات الدولية ذات الصلة، وتأكيد حضورها المؤثر في المحافل متعددة الأطراف، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي.