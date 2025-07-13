بسبب موجة حر في المملكة المتحدة.. 7 نصائح لحماية هاتفك الذكي من التلف

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة بلغت 32 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة المتحدة، أطلقت وكالة الأمن الصحي تحذيرًا صحيًا باللون الأحمر، يمتد ليشمل مناطق ويست ميدلاندز، وشرق ميدلاندز، وجنوب شرق، وجنوب غرب، ولندن، وشرق إنجلترا.

تنبيه للمواطنين

تهدف التحذيرات التي تم اطلاقها بالمملكة المتحدة إلى تنبيه المواطنين للمخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصةً كبار السن فوق 65 عامًا، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.

تلف الهواتف الذكية

ما لا يدركه البعض أن الهواتف الذكية أيضًا، سواء كانت iPhone أو Android، معرضة للتلف بفعل الحرارة الزائدة، وتوجد هناك طرق فعّالة لحماية هاتفك الذكي خلال موجات الحر.

طرق حماية الهاتف الذكي

أبعد هاتفك عن أشعة الشمس المباشرة

قد يبدو الأمر بديهيًا، لكن كثيرين يتركون هواتفهم مكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة، سواء على الطاولة في المقهى أو على الشاطئ.

التعرض المباشر للشمس قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف بسرعة، مما يسبب توقفه المؤقت أو حتى الإضرار بمكوناته الداخلية.

شركة Apple حذّرت من أن تجاوز درجات الحرارة المسموح بها قد يؤدي إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم، وتغير في أداء الجهاز.

انزع الغطاء الواقي (الجراب)

قد تكون الحافظة الواقية مفيدة في الحماية من الصدمات، لكنها تحتجز الحرارة داخل الهاتف، خصوصًا إذا كانت مصنوعة من مواد عازلة مثل الجلد أو المطاط، خلال الأيام الحارة يُفضل إزالة الغطاء مؤقتًا للسماح للهاتف بالتنفس والتبريد بشكل أسرع.

أوقف تشغيل الهاتف مؤقتًا

إذا لاحظت أن هاتفك بدأ يزداد سخونة، فلا تتردد في إيقاف تشغيله لبضع دقائق، هذه الخطوة تساعد في إيقاف عمل المعالج والبطارية مؤقتًا، ما يمنح الجهاز فرصة للبرودة، ويمنع حدوث أضرار دائمة.

عدّل إعدادات الشاشة والسطوع

من الطرق البسيطة لتقليل حرارة الهاتف تقليل سطوع الشاشة، مما يُخفّف من استهلاك البطارية، كما يُنصح بإيقاف الميزات غير الضرورية، مثل تشغيل البلوتوث أو الواي فاي، في حال عدم استخدامها.

تجنّب التطبيقات الثقيلة

الألعاب التي تحتوي على رسومات عالية الجودة، أو التطبيقات التي تستهلك طاقة كبيرة (مثل برامج تحرير الفيديو أو استخدام GPS لفترات طويلة)، يمكن أن ترفع درجة حرارة الهاتف بشكل كبير، لذلك من الأفضل استخدام هذه التطبيقات باعتدال، خصوصًا في الأجواء الحارة.

عدم ترك الهاتف في السيارة

غالبًا ما تتحول السيارات إلى "أفران" مغلقة تحت أشعة الشمس، مما يجعل درجة الحرارة بداخلها تتجاوز 50 درجة مئوية، فترك الهاتف داخل السيارة في هذه الظروف قد يؤدي إلى تلف فوري في البطارية أو الشاشة.

استعمل وضع الطيران

عند الضرورة، قد يكون تشغيل وضع الطيران وسيلة ذكية لتقليل استهلاك الجهاز للطاقة، وبالتالي الحد من ارتفاع حرارته، خاصة عند التنقل أو السفر تحت الشمس.