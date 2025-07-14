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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بأقل تكلفة .. طريقة عمل الفراخ البروستد كالمطاعم

الفراخ المقرمشة
الفراخ المقرمشة
حياة عبد العزيز

يفضل الكثير من الأشخاص صغارا وكبارا تناول الفراخ المقرمشة من المطاعم الشهيرة، ولكن نظرا لغلاء الأسعار واستخدام مكونات غير صحية، يمكن إعدادها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة وبتكاليف قليلة.

مكونات الفراخ البروستد

1 دجاجة (4 رطل) مقطعة إلى قطع

1 كوب من اللبن الرائب

2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات للتغطية

ملعقة صغيرة من البابريكا

الملح والفلفل حسب الرغبة

2 لتر من الزيت النباتي للقلي

دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل الفراخ البروستد كالمطاعم 

1- قم بتقطيع الدجاج وإزالة الجلد .

2- ضع الدقيق في كيس بلاستيكي كبير، وتبّلي الدقيق بالبابريكا والملح والفلفل.

3- اغمسي قطع الدجاج في اللبن الرائب، ثم انقليها إلى الكيس الذي يحتوي على الدقيق، وأغلقي الكيس ورجيه جيدًا لتغطيتها جيدًا.

4- ضع الدجاج المغطى على صينية خبز، ثم غطِّه بمنشفة مطبخ نظيفة اتركه حتى يصبح قوام الدقيق كالعجينة. 

5- املأ مقلاة كبيرة بزيت نباتي حتى ثلثه أو نصفه، سخّنها حتى تصبح ساخنة جدًا.

6- ضع أكبر قدر ممكن من قطع الدجاج في المقلاة، حمّر الدجاج في زيت ساخن من الجانبين.

7- عندما يصبح لون الدجاج بنيًا، خفّض الحرارة وغطِّ المقلاة واتركها لمدة 30 دقيقة ارفع الغطاء، وارفع الحرارة مرة أخرى، واستمر في القلي حتى يصبح مقرمشًا.

8- صفّ الدجاج المقلي على مناشف ورقية، قد تحتاج إلى قليه على دفعات قليلة، حسب كمية الدجاج لديك، احتفظ بالدجاج الجاهز في فرن دافئ قليلاً أثناء تحضير باقي المكونات.

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