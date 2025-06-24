طريقة عمل بيكاتا الفراخ.. أكلة فاخرة بمكونات بسيطة

طريقة عمل بيكاتا الفراخ، هل تفضلين تناول الدجاج أكثير من اللحمة أليك وجبة سهلة الإعداد وحلوة المذاق وبها الكثير من العناصر الغذائية المميزة.

طريقة عمل بيكاتا الفراخ

إليكِ طريقة عمل البيكاتا بالفراخ، أشهى وصفات المطبخ الإيطالي، وصفة بصوصها الكريمي الغني، ولمسات المشروم والليمون التي تضيف نكهة منعشة ومميزة.

طريقة عمل بيكاتا الفراخ

طريقة عمل بيكاتا الفراخ

سواء كنتِ تحضرينها لضيوفك أو لعائلتك في يوم مميز، فإن بيكاتا الفراخ ستكون دائمًا اختيارًا يليق بالمناسبات ويُرضي الأذواق.

إليكِ طريقة التحضير خطوة بخطوة، للشيف مصطفي العمدة.

المكونات لطريقة عمل بيكاتا الفراخ

طريقة عمل بيكاتا الفراخ

2 صدر دجاج مقطع شرائح رفيعة

½ كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت

1 كوب مشروم شرائح

1 كوب مرق دجاج

عصير نصف ليمونة

½ كوب كريمة طهي

ملح وفلفل أسود

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل بيكاتا الفراخ

طريقة عمل بيكاتا الفراخ

تبّلي شرائح الفراخ بالملح والفلفل، ثم غلفيها بطبقة خفيفة من الدقيق.

في طاسة كبيرة، سخّني الزبدة والزيت، ثم حمّري شرائح الفراخ على الجهتين حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، ثم ارفعيها جانبًا.

طريقة عمل بيكاتا الفراخ