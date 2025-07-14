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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف

النوم
النوم
حياة عبد العزيز

يلجأ الأشخاص إلى النوم المباشر أمام المروحة مع ارتفاع درجات الحرارة في الطقس الحار، حتى يشعر بالراحة عند النوم بالأخص، ولكن هذه العادة تضر بجسمك وصحتك بشكل كبير.

أضرار النوم مع المروحة 

وكشف تقرير لموقع amerisleep عن أضرار وخيمة عند النوم مع المروحة في الصيف يجب الحذر منها.


مسببات الحساسية
إلى جانب الهواء، تعمل المراوح أيضًا على تدوير الغبار، وعث الغبار، والجراثيم، وحبوب اللقاح، ومسببات الحساسية الأخرى في الغرفة، واستنشاق هذه المواد 
مسببات الحساسية.

وأشار التقرير أن قد تُسبب هذه المواد ردود فعل مثل العطس المفرط، وسيلان الأنف، وسيلان الدموع، وحكة الحلق، وصعوبة التنفس، إذا كنتَ مُعرّضًا للربو والحساسية وحمى القش، فقد تُفاقم هذه المواد المُسببة للحساسية الداخلية أعراضك.

يعد تراكم المواد المسببة للحساسية أيضًا أحد عيوب المراتب القديمة ، لذلك إذا أبقيت المروحة قيد التشغيل فمن الحكمة حمايتها باستخدام واقي مقاوم للمسببات للحساسية.

الجفاف 

قد يؤدي ترك المروحة تعمل إلى جفاف أنفك وحلقك، الجفاف المفرط يُحفّز إنتاج المخاط بشكل مفرط، مما يُسبب التهاب الجيوب الأنفية والصداع واحتقان الأنف.

لتخفيف الجفاف، يمكنك شرب القليل من الماء، ولكن الاستيقاظ لشرب الماء مرارا وتكرارا يقاطع النوم.

يجفف العينين والجلد
إذا كنت تنام بالقرب من مروحة، فقد يُجفف هواء المروحة عينيك، قد تفتح عيناك قليلاً ومن حين لآخر أثناء النوم، وقد يُجففها تدفق الهواء، مما يؤدي إلى استيقاظك بجفاف العينين .

قد يُسبب هبوب الهواء المستمر جفافًا وتهيجًا في الجلد، استخدام المرطبات قبل النوم كجزء من روتين العناية بالبشرة ليلًا قد يُعالج المشكلة إلى حد ما، كما يُمكن لقطرات العين المُخصصة لتخفيف حكة العين أو جفافها أن تُخفف التهيج.

قد يؤدي إلى تفاقم آلام العضلات
قد يُسبب الهواء البارد المُنتشر بالقرب منك تقلصاتٍ عضلية، إذا كنت تعاني من ألمٍ عضليٍّ مُسبق، فقد يزداد الأمر سوءًا عند النوم مع تشغيل المروحة، يُؤدي تدفق الهواء البارد المُركّز إلى تشنج العضلات وتشنجها.

النوم مع تشغيل مكيف الهواء ليلاً قد يُسبب نفس المشكلة، لتجنب الاستيقاظ المؤلم، يُفضل ضبط درجة حرارة غرفتك بين 15 و20 درجة مئوية، وإذا كنت تنام مع تشغيل مكيف الهواء، فحاول تجنب وضع سريرك في مكان يهب عليه الهواء مباشرةً.

النوم النوم مع المروحة اضرار النوم مع المروحة

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