أسرع 3 مشروبات لمقاومة الأنسولين

يمكن لبعض التعديلات في نمط الحياة أن تقلل من أعراض مقاومة الأنسولين وتقي من الإصابة بمرض السكري النوع الثاني وغيره من المضاعفات التي قد تنتج عنها ومن هذه التعديلات شرب المشروبات الصحية التي تحتوي على مركبات للحفاظ على وظيفة الانسولين.

مشروبات لمقاومة الانسولين

غالباً لا تظهر أعراض مقاومة الإنسولين بشكل ملحوظ في البدايات، لكن مع تطور مقاومة الإنسولين لدى الفرد قد يلحظ بعض الأعراض،مثل التعب والعطش الشديد، وزيادة الوزن، ويمكنك التخفيف منها عند شرب هذه المشروبات.

القهوة

سواءً كنت تشرب فنجانك من القهوة المضاف إليها الكافيين أو منزوعة الكافيين، تشير الدراسات إلى أن شرب القهوة بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

القهوة قد تدعم المركبات النباتية، المعروفة باسم المواد الكيميائية النباتية، الموجودة في القهوة صحة خلايا الكبد والبنكرياس، مما يحمي من تكوّن الكبد الدهني ويحافظ على وظيفة الأنسولين.

الشاي

الشاي هو أيضًا مشروب مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته، تساعد مركبات الشاي على تحسين مقاومة الأنسولين وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ويقول الباحثون إن مكونات الشاي هذه يمكن تطويرها إلى منتجات قد تساعد يومًا ما في إدارة مرض السكري.

الشاي الأخضر

قد ثبت أن تناول الشاي الأخضر يخفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام بشكل طفيف، قد تمنع الكاتيكينات الموجودة في الشاي امتصاص الكربوهيدرات أثناء الهضم، كما قد تُحسّن أيض الجلوكوز، وتُخفف الإجهاد التأكسدي، وكل ذلك قد يُساعد على خفض مستوى السكر في الدم.