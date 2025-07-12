يقلل نسبة الوفاة والسرطان .. معلومات ما تعرفهاش عن الشاي الأسود

يعد الشاي الأسود من أشهر المشروبات في العالم وأكثرها انتشارا.. فما فوائده الصحية.

ذكر موقع صحة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس اهم فوائد تناول الشاي الأسود بانتظام.



فوائد شرب الشاي الأسود

تنبع فوائد معظم أنواع الشاي من البوليفينولات ، وهي مضادات أكسدة توفر الحماية من العديد من الأمراض المزمنة ولكن الشاي الأسود يحتوي على مجموعة من البوليفينولات تُسمى الثيافلافينات، وهي مجموعة لا توجد في أي نوع آخر من الشاي.

تتكون الثيافلافينات أثناء الأكسدة، وتمثل ما بين 3% و6% من البوليفينولات الموجودة في الشاي الأسود. لهذا السبب، يُقدم الشاي الأسود بعض الفوائد نفسها التي تُقدمها أنواع الشاي الأخرى، ولكنه يُقدم أيضًا مزايا فريدة.

الشاي الأسود المنكّه له فوائده، وقد يكون أكثر صحة من شرب الشاي المُحلى بالحليب والسكر وللاستفادة من جميع الفوائد، استخدم أوراق الشاي السائبة (وليس أكياس الشاي).

تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأسود:

يعزز صحة القلب

للشاي الأسود تأثيرٌ قويٌّ على صحة القلب إذ تساعد الثيافلافينات على خفض مستوى الكوليسترول في الدم كما تُقلل الفلافونويدات وهي مضادات الأكسدة نفسها الموجودة في النبيذ الأحمر والشوكولاتة الداكنة والمكسرات من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 8%.

وتشير الدراسات إلى أن كل كوب شاي تشربه يوميًا يُقلل من ضغط الدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة (مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية)، وخطر الوفاة بسبب أمراض القلب.

يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

السكتة الدماغية و انسداد الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الدماغ وهي ثاني أهم سبب للوفاة عالميًا و قد يكون شرب الشاي الأسود أحد طرق تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تشير الدراسات إلى أن شرب كوبين على الأقل من الشاي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 16% مقارنةً بمن لا يشربونها.

يحسن التركيز



يحتوي الشاي الأسود على الكافيين وحوالي نصف الكمية الموجودة في القهوة كما يحتوي على حمض أميني يُسمى إل-ثيانين ويساعد هذا المزيج على اليقظة والتركيز في حين أن الكافيين وحده يُحفز طاقةً أكثر توترًا، فإن إضافة إل-ثيانين إلى الشاي الأسود تُنتج طاقةً مستقرةً ومتوازنةً.

بحثت دراسةٌ أصغر حجمًا في كيفية تأثير شرب الشاي الأسود على الأداء الإدراكي مقارنةً بشرب الماء و كان أداء المشاركين الذين شربوا الشاي الأسود أفضل في الوظائف التنفيذية ومهام الذاكرة.

يخفض مستويات السكر في الدم



شرب الشاي الأسود بدون مُحليات يُخفض مستوى السكر في الدم ويُحسّن قدرة الجسم على التحكم به كما تُظهر الأبحاث أن الشاي الأسود يُحسّن مستويات السكر في الدم فورًا بعد الوجبات لدى البالغين الأصحاء والمُصابين بمرض السكري.

يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

درس الباحثون آثار الشاي على السرطان لعقود ووجدوا أن البوليفينولات الموجودة فيه تلعب دورًا في مكافحة أنواع معينة من السرطان.

وجدت إحدى الدراسات أن الشاي الأسود يقلل من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية الجلدي وخلصت مراجعة لـ 64 دراسة إلى أن جميع أنواع الشاي قد تساعد في الوقاية من سرطان الفم وشملت أنواع السرطان الأخرى قيد الدراسة سرطان الثدي، وأمراض النساء، والرئة، والغدة الدرقية، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

يقلل خطر الوفاة من جميع الأسباب



وفقاً لدراسة حديثة، فإن شرب كوبين على الأقل من الشاي الأسود يومياً يُقلل من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة تقارب 13% مقارنةً بمن لا يشربونه وكما هو الحال في نتائج أخرى، كلما زادت كمية الشاي التي يشربها المشاركون، انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.