وجهت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت الشهيرة أمينة شلباية، في أعقاب تعرضها لسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل فيلتها بمدينة 6 أكتوبر، رسالة تحذيرية قوية ومباشرة إلى ربات البيوت، تدعوهن فيها إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع العاملات والخادمات داخل المنزل.

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت من الخدمات

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

حذرت الإعلامية أمينة شلباية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ربات البيوت والسيدات من الخادمات وسرقات الخادمات التي أصبحت منتشرة بنسبة كبيرة، وقالت: "بلاش تسيبي المفتاح لأي حد، وبلاش الثقة الزايدة في الشغالين يا جماعة.. اتعلمت الدرس بشكل قاسي جدًا، بهذه الكلمات بدأت شلباية رسالتها التحذيرية، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تتحول الطيبة والاحترام التي أظهرتها لخادمتها إلى نقطة ضعف تُستغل ضدها.

أمينة شلباية القصة الكاملة لعلاقتها بالخادمة

وأضافت أمينة شلباية: "كانت بتاكل من أكلنا، وبتنام مرتاحة في بيتنا، وكنت بعاملها كإنسانة قبل ما تكون خادمة ومع ذلك خانت الثقة، وسرقتني، فى الأول كنت بكدب نفسي وأقول يابختي بيها شغالة ممتازة فى كل شئ ناصحة جدا فى نظافة فى أكل كنت بقول يمكن نسيت وأكدب نفسي و بلاش أسئ الظن بحد لغاية لما أتاكد ومن كتر ما كانت الشغالة حبوبة وعشرية أخدت علينا بسرعة وعلى البيت وأولادي كنت بثق فيها ودة أكبر غلط، لذلك بحذر كل ربات البيوت من الثقة فى الشغالات وبوجة نداء بلاش الثقة أحذروا سرقة الشغالات المتكررة.

أمينة شلباية أحذرو الوقوع فى فخ الإنبهار السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

شلباية التي لطالما عُرفت برسائلها الإيجابية وتقديم النصائح عن الأناقة والإتيكيت، خرجت هذه المرة بنبرة مختلفة، محذرة السيدات من الوقوع في فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع.

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

واختتمت شلباية حديثها برسالة لكل سيدة:اللي حصللي ممكن يحصل لأي واحدة، علشان كده لازم الحذر، ولازم كل ست بيت تبقى صاحيّة وعارفة قيمة الخصوصية والأمان داخل بيتها.