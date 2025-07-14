قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي
رسميا.. الأهلي يضم محمد شكري لمدة 5 مواسم
الخطيب يرافق بعثة الأهلي في معسكر الإعداد بـ تونس
الأهلي يعلن إحالة مصطفى يونس للتحقيق وملاحقته قانونيا
السياحة والآثار : لودر حفر الأهرامات خارج المنطقة الأثرية
كيف تحمي الدولة المباني الحكومية من الحريق؟.. أستاذ بجامعة حلوان يكشف
الأم تفجر مفاجآت.. تفاصيل جديدة في قضية مصرية سقطت من شرفة منزلها بالأردن
سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها
بعد تجديد حبسه.. قصة مقـ.ـتل سيدة على يد طليقها المستشار السابق
بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية بـ محكمة النقض
أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا
عمرو ناصر: انتقالي للزمالك خطوة فارقة.. وأعد الجماهير ببذل كل ما لديّ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أسماء عبد الحفيظ

وجهت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت الشهيرة أمينة شلباية، في أعقاب تعرضها لسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل فيلتها بمدينة 6 أكتوبر،  رسالة تحذيرية قوية ومباشرة إلى ربات البيوت، تدعوهن فيها إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع العاملات والخادمات داخل المنزل.

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت من الخدمات

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

حذرت الإعلامية أمينة شلباية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ربات البيوت والسيدات من الخادمات وسرقات الخادمات التي أصبحت منتشرة بنسبة كبيرة، وقالت: "بلاش تسيبي المفتاح لأي حد، وبلاش الثقة الزايدة في الشغالين يا جماعة.. اتعلمت الدرس بشكل قاسي جدًا، بهذه الكلمات بدأت شلباية رسالتها التحذيرية، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تتحول الطيبة والاحترام التي أظهرتها لخادمتها إلى نقطة ضعف تُستغل ضدها.

أمينة شلباية القصة الكاملة لعلاقتها بالخادمة

وأضافت أمينة شلباية: "كانت بتاكل من أكلنا، وبتنام مرتاحة في بيتنا، وكنت بعاملها كإنسانة قبل ما تكون خادمة ومع ذلك خانت الثقة، وسرقتني، فى الأول كنت بكدب نفسي وأقول يابختي بيها شغالة ممتازة فى كل شئ ناصحة جدا فى نظافة فى أكل كنت بقول يمكن نسيت وأكدب نفسي و بلاش أسئ الظن بحد لغاية لما أتاكد ومن كتر ما كانت الشغالة حبوبة وعشرية أخدت علينا بسرعة وعلى البيت وأولادي كنت بثق فيها ودة أكبر غلط، لذلك بحذر كل ربات البيوت من الثقة فى الشغالات وبوجة نداء بلاش الثقة أحذروا سرقة الشغالات المتكررة.

أمينة شلباية أحذرو الوقوع فى فخ الإنبهار السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

شلباية التي لطالما عُرفت برسائلها الإيجابية وتقديم النصائح عن الأناقة والإتيكيت، خرجت هذه المرة بنبرة مختلفة، محذرة السيدات من الوقوع في فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع.

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

 واختتمت شلباية حديثها برسالة لكل سيدة:اللي حصللي ممكن يحصل لأي واحدة، علشان كده لازم الحذر، ولازم كل ست بيت تبقى صاحيّة وعارفة قيمة الخصوصية والأمان داخل بيتها.

أمينة شلباية خبيرة الإتيكيت الشهيرة أمينة شلباية الإعلامية وخبيرة الإتيكيت الشهيرة أمينة شلباية رسالة تحذيرية ربات البيوت أمينة شلباية تحذر ربات البيوت من الخدمات أمينة شلباية القصة الكاملة لعلاقتها بالخادمة أمينة شلباية أحذرو الوقوع فى فخ الإنبهار السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي.. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

الدبلومات الفنية 2025

لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد

أسعار البنزين اليوم رسميًا

أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد

محامي إبراهيم سعيد: طليقته حجزت على شقة والدته رغم العلاقة الطيبة بينهما

الأنسولين

الصحة تؤكد عدم وجود أنواع ناقصة من الأنسولين

الدكتور هاني تمام

هل يجوز إخراج الزكاة للأخ أو الأخت؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يكشف

بالصور

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

فيديو

حبس - أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على شاب بسلاح أبيض في المعصرة

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

المزيد