استغاثة من غزة .. النازحون المصابون يحتاجون الغذاء قبل الدواء

أكد مدير مستشفى الكويت التخصصي الميداني في منطقة المواصي غربي خان يونس الدكتور صهيب الهمص، اليوم الجمعة أن جميع الحالات التي تصل إلى المستشفى حاليًا بحاجة ماسة إلى الغذاء قبل الدواء.

وحذر مدير مستشفى الكويت التخصصي، من أن المئات من المرضى ممن انهارت أجسادهم باتوا يواجهون خطر الموت، بعد أن استنفدت أجسامهم القدرة على الصمود، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأطلق الهمص، نداء استغاثة عاجلًا، محذرًا من كارثة إنسانية حادة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من النازحين الذين يعانون من سوء تغذية حاد وانهيار صحي شامل.

وأوضح المستشفى الكويتي يشهد في هذه الأثناء "تدفقًا غير مسبوقًا للنازحين الذين وصلوا في حالة إنهاك شديد وإعياء تام، يعانون من هزال واضح وسوء تغذية خطير نتيجة انعدام الغذاء لفترات طويلة".

وقال إن استمرار الوضع على ما هو عليه "ينذر بكارثة حقيقية"، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بـ"التحرك الفوري والعاجل لوقف شلال الدم الفلسطيني، وفتح المعابر بشكل كامل، وتوفير الإمدادات الغذائية والدوائية الأساسية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون أي عوائق".