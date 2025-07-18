الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد بنك الخليج السوداني المملوك للدعم السريع

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة فرض عقوبات ضد 4 كيانات سودانية بسبب استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي اندلعت في أبريل 2023 وتسبب في مقتل الآلاف وتشريد الملايين في أكبر أزمة إنسانية في العالم.

عقوبات ضد السودان

واعتمد المجلس الأوروبي اليوم حزمة رابعة من التدابير التقييدية ضد فردين وكيانين سودانيين، في ظل استمرار الوضع الخطير في السودان، حيث يستمر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الكيانان المدرجان في قائمة الاتحاد الأوروبي هما بنك الخليج المملوك لقوات الدعم السريع، وشركة ريد روك للتعدين، وهذه الأخيرة شركة تعدين واستكشاف، تخضع شركتها الأم بالفعل لتدابير تقييدية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن قطاع التعدين يكتسب أهمية خاصة في تأجيج الصراع في السودان فغالبًا ما ترتبط مناطق التعدين بمناطق الحرب، وتمثل مواقع استراتيجية بالغة الأهمية لأطراف النزاع، مما يزيد من المنافسة والتوترات.

بنك الخليج السوداني

ولفت إلى أن بنك الخليج مملوك بشكل كبير لشركات مرتبطة بأفراد من عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (المعروف أيضًا باسم "حميدتي")، ويلعب دورًا أساسيًا في تمويل عمليات قوات الدعم السريع.

وأخيرا، أدرج الاتحاد الأوروبي القائد الميداني العسكري لقوات الدعم السريع، حسين برشم، الذي لعب دورًا قياديًا في عمليات قوات الدعم السريع التي أسفرت عن فظائع جماعية، بما في ذلك عمليات قتل مستهدف، وعنف عرقي، وتهجير قسري، وعنف ضد المدنيين، لا سيما في دارفور وغيرها من المناطق المتضررة من النزاع في السودان.