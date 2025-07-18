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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفاجأة مدوية عن نتيجة الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية

المنشآت النووية الإيرانية
المنشآت النووية الإيرانية
ناصر السيد

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مفاجأة مدوية بشأن تأثير الضربة الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، واستهدفت 3 منشآت، في إطار الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرار 12 يوما.

ضرب المنشآت النووية الإيرانية

وأفاد مسئولون وأشخاص مطلعون على التقييمات الجارية لـ"واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن منشأة نووية إيرانية واحدة فقط من بين ثلاث منشآت نووية رئيسية دُمرت في غارات أمريكية الشهر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن هذا التقييم أثار تساؤلات متجددة حول إدعاء الرئيس دونالد ترامب أن البرنامج النووي الإيراني قد "دمر بالكامل".

وأضافت "واشنطن بوست" أن من بين المنشآت الثلاث التي استُهدفت في غارة ليلية ضخمة، كانت نتائج الأضرار في موقع فوردو هي الأوضح من حيث التقييم، وفقًا لمسئولين أمريكيين ومساعد في الكونجرس مطلع على الإحاطات المقدمة للمشرعين. 

وأسقطت قاذفات الشبح B-2 التابعة لسلاح الجو 12 قنبلة ضخمة خارقة للأرض عبر فتحات التهوية إلى المنشأة الواقعة تحت الأرض.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الولايات المتحدة ألحقت أضرارًا جسيمة بالمنشأة النووية الإيرانية في فوردو، لكن نطنز وأصفهان قد لا تزالان جاهزتين للعمل.

البرنامج النووي الإيراني

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي قوله بشأن البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني: "لا يمكننا الجزم بتدميرها بالكامل".

وأشار مصدر مقرب من الكونجرس إلى أن هدف تدمير المجمع في فوردو "يبدو أنه قد تحقق".

وفي وقت سابق، رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أضرارًا جديدة في المنشأتين النوويتين الإيرانيتين في فوردو ونطنز.

الضربة الأمريكية المنشآت النووية الإيرانية الحرب الإيرانية الإسرائيلية منشآت نووية غارات أمريكية البرنامج النووي الإيراني ترامب فوردو

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