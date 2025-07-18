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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الزراعة الأمريكية تفصل 70 باحثا أجنبيا من 4 دول

وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز
وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز
ناصر السيد

أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية، اليوم الجمعة قرارا بفصل 70 باحثا أجنبيا ينتمون إلى 4 دول هي الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، في أعقاب مراجعة أمنية شاملة، وصفتهم بـ"الخصوم الأجانب".

وأعلنت الزراعة الأمريكية أن القرار يأتي في أعقاب مراجعة أمنية شاملة تهدف إلى حماية الإمدادات الغذائية الوطنية من اختراقات محتملة من قبل دول تعتبرها واشنطن خصوما، مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.

وأوضح المتحدث بإسم وزارة الزراعة الأمريكية، أن المراجعة خلصت إلى وجود عشرات الباحثين الذين ينتمون إلى دول تعتبرها الولايات المتحدة مصدر تهديد محتمل، ولن يُسمح لهم بعد اليوم بالعمل في مشاريع تابعة للوزارة. 

وقال إن هؤلاء الأفراد كانوا يعملون بموجب عقود، لكن انتماءهم إلى تلك الدول جعلهم موضع استبعاد ضمن خطة أمنية أوسع.

يذكر أن وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز، أعلنت في 8 يوليو الجاري، قرارا تحت عنوان "خطة الأمن الزراعي"، ويهدف إلى منع شراء أراض زراعية أمريكية من قبل رعايا الدول المعنية، ووقف أي اتفاقيات بحثية قائمة معهم. 

واعتبرت الوزيرة الأمريكية أن الإجراءات ضرورية لتأمين سلاسل الإمداد الغذائي في الولايات المتحدة، إلى جانب إصدار مذكرة داخلية في 8 يوليو تحظر على موظفي الوزارة نشر أبحاث علمية بالتعاون مع مواطنين من الدول الأربع "المثيرة للقلق" من دون موافقة مسبقة، كما منعتهم من حضور فعاليات ينظمها من وصفتهم بـ"الخصوم الأجانب".

الخصوم الأجانب وزارة الزراعة الأمريكية الزراعة الأمريكية الإمدادات الغذائية بروك رولينز وزيرة الزراعة الأمريكية خطة الأمن الزراعي

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