قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باريس سان جيرمان يعلن أولى صفقاته الصيفية
ياسمين عز: مفيش راجل يمسح لست ويساعدها.. فرعون مصر الكبير ميعملش كده
حسام موافي: علاج الزايدة قديما كان بـ الشكّ.. والأشعة المقطعية قلبت الأمور
لعضوية الشيوخ.. الجدول الزمني للانتخابات واختصاصات المجلس ومحظورات المنصب
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 18-7-2025
الحرير المصري يعود من بوابة التوت.. مشروع وطني واعد لزراعة الشجرة وتربية دودة القز
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ومفاجأة في كليات الهندسة والتجارة
تصل إلى 13,800 جنيه.. جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة وموعد الصرف
القاهرة الإخبارية: 900 شهيد في نقاط توزيع المساعدات بغزة و6 آلاف مصاب
حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء توضح آدابه وأسباب قبوله
الرابطة تكشف عن موعد انطلاق بطولة الدوري المصري 2025/2026
قرار إسرائيلي مفاجئ بشأن السويداء .. وجنبلاط يحذر: لا حماية للدروز عبر التدخلات الخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرار إسرائيلي مفاجئ بشأن السويداء .. وجنبلاط يحذر: لا حماية للدروز عبر التدخلات الخارجية

السويداء
السويداء
القسم الخارجي

في خطوةٍ مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً، قررت إسرائيل السماح لقوات سورية أمنية محدودة بالدخول إلى محافظة السويداء السورية، لفترة مؤقتة مدتها 48 ساعة، بهدف تهدئة التوتر المستمر في جبل العرب بعد موجة عنف دامية خلفت أكثر من 300 قتيل، بحسب وكالة رويترز 

 جاء هذا القرار بعد أيام من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قوات سوريّة تابعة للدولة، رغم تقليد إسرائيلي عام بعدم السماح بتواجد الجيش السوري جنوب دمشق، مما يعكس تغيراً واضحاً في السياسة الإسرائيلية بفعل ضغوط من الأقلية الدرزية داخل إسرائيل نفسها.

رداً على ذلك، وجّه الزعيم الدرزي اللبناني والقيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، تحذيراً قوياً من هذا التطور، قائلاً إن إسرائيل لا تحمي الدروز في السويداء، بل إنّها تسعى لتحريك ضعاف النفوس إلى الانخراط في سيناريوهات من شأنها تمزيق وحدة الجبل العربي واستثمار الانقسامات الطائفية لصالح أهداف استراتيجية إسرائيلية. 

وأضاف معلقاً: “إسرائيل لا تحمي الدروز في السويداء، بل تستخدم بعضاً من ضعفاء العقول للادعاء بأنها تحميهم” 

وشدّد جنبلاط على أنّ هذه القيادة الإسرائيلية تعتمد خطاباً قائماً على زرع الانقسام وإلصاق الاتهامات بالفصائل الدرزية خدمة لمصالحها، منبهاً إلى أن تجربة الحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990 أظهرت مخاطر التصديق بوعود الحمايات الخارجية. 

ففي اتصال تليفزيوني مع التلفزيون السوري الرسمي، طالب جنبلاط بـ«تفويت الفرصة على بعض ضعاف النفوس» وفتح حوار جاد تحت مظلة الدولة السورية ومع الفعاليات المحلية لاحتواء التوتر ومنع الانزلاق نحو فوضى شاملة

كما دعا جنبلاط إلى وقف إطلاق سلاح ثقيل في السهول والقرى، وتسليم النظام أدواراً أمنية بموجب تسوية سياسية، قائلاً إن الحل يكمن في إطار الدولة السورية المركزية، لا في دعم خارجي مهما كانت الدوافع المعلنة 

وأكد أن التواصل مع سوريا مستمر عبر وزيري خارجية سورية، أسعد الشيباني ووزير الداخلية أنس خطاب، للضغط على الأطراف لتخفيف حدة الاشتباكات وتفعيل وقف النار بإشراف دولي وعربي.

وتأتي تصريحات جنبلاط وسط انهيار الوضع الأمني والخدمي في السويداء، إذ وثّقت مصادر رسمية ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 500 قتيل خلال أيام وجرى توثيق انتهاكات وإعدامات ميدانيّة، بحسب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان. كما أشارت الأمم المتحدة إلى انهيار الخدمات الأساسية والمطالبة بتحقيقات مستقلة .

في ظل هذه المعطيات، بات مراقبون يتساءلون عن مدى استجابة دمشق لهذه الدعوات، خصوصاً وأن الحكومة السورية تنفي في المقابل وجود نية نشر عسكري إضافي في الجنوب، فيما يجعل العنف الطائفي وانسحاب مؤقت لقوات النظام من السويداء المشهد أكثر هشاشة ومعرضاً لاغتنام إسرائيل لأي تحول على الأرض .

ويؤكد وليد جنبلاط أن كل الحلول يجب أن تأتي من داخل الدولة السورية، بعيداً عن أي تدخل خارجي، سواء أكان إسرائيلياً أم غيره، محذراً من تداعيات ركوب موجة الفوضى المبررة بحماية الطائفة، ومشدداً على ضرورة التسوية السياسية ضمن إطار وطني جامع.

إسرائيل قوات سورية السويداء موجة عنف دامية الغارات الإسرائيلية الجيش السوري إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

الإيجار القديم

بعد فض مجلس النواب.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

ترشيحاتنا

شر عظيم

فساد كبير وشر عظيم .. خطيب المسجد النبوي يحذر من فعل شائع من أكبر الكبائر

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوجه رسالة للنساء: اعملن على خدمة دينهن مهما كانت الظروف

خطيب جامع الأزهر

خطيب جامع الأزهر: الانسياق وراء الأحاديث غير المجدية يؤدي لصراعات مدمرة

بالصور

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

أخبار السيارات| فولفو تحذر من ركوب سياراتها.. وفيراري في مزاد رمزي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد