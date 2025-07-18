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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بينهم إثيوبيا.. 3 دول تساعد إسرائيل في مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

تهجير الفلسطينيين من غزة
تهجير الفلسطينيين من غزة
ناصر السيد

كشف تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي، أن مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" دافيد برنياع طلب مساعدة واشنطن بإقناع دول باستقبال فلسطينيين من قطاع غزة في إطار تنفيذ مخطط التهجير.

تهجير الفلسطينيين من غزة

وأوضح التقرير أن مدير الموساد أبلغ المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف، أن دولة الاحتلال تواصلت مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا لاستقبال فلسطينيين من غزة، وهي دول منفتحة على قبول هذا الأمر. 

واقترح برنياع أن تقدم واشنطن حوافز لإثيوبيا وإندونيسيا وليبيا لإقناعها باستقبال فلسطينيين من غزة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن مقتنعة بالدخول في مخطط ترحيل فلسطيني غزة الذي اقترحته إسرائيل.

ولفت التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلف الموساد بالبحث عن دول توافق على استقبال فلسطينيين من قطاع غزة.

ومنذ فبراير الماضي، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونتنياهو في تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلا أن الرفض المصري العربي للمخطط أسهم في وقف تنفيذه إلى الآن.

إثيوبيا الموساد تهجير الفلسطينيين من غزة مخطط التهجير استقبال فلسطينيين من قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي

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