كارثة في الكويت .. 7 فرق إطفاء تحاصر حريقا ضخما بـ سكراب أمغرة

شهدت مدينة الجهراء الكويتية حريق كبير في سكراب أمغرة، حيث أعلنت قوة الإطفاء العام أن سبعة فرق إطفاء، تشارك في عملية إخماد الحريق الذي اندلع في مخزن أخشاب ظهر اليوم.

وتحاول فرق الإطفاء السيطرة على الحريق ومحاصرة ألسنة النيران لمنع امتدادها إلى أماكن مجاورة، بحسب ما أوردته صحيفة السياسة الكويتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الأمن والطوارئ الطبية حضروا إلى موقع الحريق، وتعاملت فرقة مركز الشويخ للإطفاء والإنقاذ البحري صباح اليوم مع حادث غرق قارب بجانب ميناء الشويخ، تمكنت من انقاذ 3 أشخاص.

وفي سياق متصل، أكد مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء الكويتي العميد محمد الغريب في تصريحات لصحيفة الرأي، أن حريق سكراب أمغرة تحت السيطرة، حيث تتعامل معه مراكز إطفاء وبمشاركة من إطفاء الجيش والحرس الوطني.

وأوضح الغريب أن الحريق بدأ الساعة 2.30 ظهر اليوم الجمعة وما زال مستمراً حتى الآن، حيث يشارك في مكافحته نحو 200 إطفائي للحد من انتشاره.

وأشار إلى أن حرارة الجو وسرعة الرياح ساهمتا في اندلاع النيران في السكراب الذي يحتوي على محلات أخشاب وسيراميك وحديد ومواد بناء وأصباغ، وغيرها، وهي مواد تساعد على الاشتعال.