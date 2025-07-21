الكندوز بـ 480 جنيه و الضاني 500.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

قدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب تقرير فيديو من منطقة مصر الجديدة لمعرفة أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين.

وقالت مراسلة القناة نورهان عادل، إنها متواجدة في منطقة مصر الجديدة، لمعرفة آخر الأسعار بعد موسم العيد، والاقبال الكبير من المواطنين على الشراء.

وأكد المعلم أشرف صاحب محل بيع لحوم، أن الأسعار انخفضت خلال هذه الفترة الحالية، عن أيام العيد بقيمة 20 جنيه، موضحًا أن الكندوز الأن بـ 480 جنيه، بعد أن كان بـ 500 جنيه.

وأوضح أن سعر اللحوم يختلف من مكان لـ مكان، حسب المنطقة، وأن سعر الكفتة 480 جنيه، والموزة 480 جنيه، والضاني 500 جنيه.