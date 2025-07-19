بـ75 جنيها الكيلو.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن واللحوم بالأسواق| فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تصريحات أحد تجار الدواجن التي أشارت إلى وجود انخفاض كبير في أسعار مختلف أنواع الدواجن واللحوم في الأسواق.

وأكد التاجر أن الأسعار شهدت تغييرات ملحوظة في الفترة الأخيرة، ما يجعلها في متناول عدد أكبر من المستهلكين، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 7 جنيهات للكيلو بانخفاض 35 جنيها عن السابق.

أسعار الدواجن واللحوم

وتفاوتت أسعار بعض المنتجات بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر كيلو البانيه 200 جنيه، في حين سجل سعر الرومي 190 جنيها للكيلو.

أما البط، فكان سعره 160 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الحمام 180 جنيهًا للجوز.

أسعار الأرانب وشرائح الدواجن

أما بالنسبة للأرانب، فقد استقر سعر الكيلو عند 130 جنيهًا، في حين أن الوراك سجلت 100 جنيه للكيلو.

وفيما يخص باقي أنواع اللحوم، تراوحت أسعارها بين الشيش الذي بلغ 185 جنيهًا للكيلو، والكبد الذي سجل سعره 100 جنيه، كذلك سجلت الصدور 200 جنيه للكيلو.