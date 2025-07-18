قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يونيسف: أطفال غزة لا يملكون مكانًا آمنًا يلجأون إليه
مصرع شخص وإصابة 3 في انهيار عقار مصر القديمة
تحرك عاجل من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار مصر القديمة
القومي للمرأة يشارك بجناحين في معرض ديارنا تحت شعار مصر بتتكلم حرفي
حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم.. الإفتاء تجيب
اليونيسف: الوضع في غزة كارثي .. ملايين الأطفال يموتون جوعًا وعطشًا
مفاجأة .. صدمة وراء انهيار عقار مصر القديمة | صور
الإسعاف تكشف الحصيلة المبدئية لوفيات ومصابي عقاري مصر القديمة والساحل المنهارين
بينهم 6 سيدات .. قائمة بـ 22 مرشحا في انتخابات الشيوخ بأسيوط
إطلالة صيفية.. مي سليم تثير ضجة بظهورها
أخبار التكنولوجيا |جوجل تستعد لمنافسة سامسونج بهاتف Pixel 10 Pro Fold القابل للطي.. جهاز جديد من فيفو يكسر القواعد بمواصفات خارقة
رسائل مصر لإفريقيا .. ورد فوري من الرئيس السيسي على تصريحات ترامب عن سد النهضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة في الوادي الجديد

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال من المواطنين، خاصة مع بدء أجازة نهاية العام.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 73 و80 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 85 و90 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما أسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 140 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 165 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

وتعد مزارع الدواجن بمحافظة الوادي الجديد من المشروعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي أهمية هذه المزارع في ظل البيئة الصحية المناسبة بعيدًا عن التلوث، مما يساهم في إنتاج دواجن عالية الجودة. كما تلعب دورًا مهمًا في خفض أسعار المنتجات الغذائية بالمحافظة، وتوفير بدائل بروتينية للمواطنين.

وتدعم الدولة هذه المشروعات من خلال تقديم التسهيلات التمويلية وتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية، مما يعزز من دورها في منظومة الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.

وتعد أسواق محافظة الوادي الجديد من الأسواق التي تشهد حركة موسمية في بيع وشراء الدواجن، خاصة خلال الأعياد والمناسبات الدينية، فإن كثيرًا من المواطنين يفضلون شراء الدواجن بالإضافة إلي بعض أنواع اللحوم الطازجة.

وتعتمد المحافظة في جزء كبير من معروضها على الإنتاج المحلي من مزارع الدواجن، إلى جانب الكميات التي تصل من المحافظات المجاورة، وتُعد الأسعار المستقرة عاملًا مشجعًا للمواطنين على الشراء، في ظل التفاوت المستمر في أسعار السلع الغذائية الأخرى.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد دواجن اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

ترشيحاتنا

القهوة

انخفاض أسعار البن بعد التراجع عالميًا

الإسكان

الإسكان تسلم الثقافة أول موقع لمشروع Café Cultural بالعلمين الجديدة

التنظيم والإداراة

غدا.. غلق باب التقديم في وظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية

بالصور

إطلالة صيفية.. مي سليم تثير ضجة بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مواصفات أسرع سيارة كهربائية من تسلا.. صور

تسلا
تسلا
تسلا

الوضع يزداد سوءًا.. آلاف السيارات تتراكم في الموانئ الأوروبية

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار

سيارة فاخرة
سيارة فاخرة
سيارة فاخرة

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد