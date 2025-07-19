قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعمال تعدل في ثوابها أجر الحج أو العمرة.. لا تجعل فضلها يفوتك
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة.. والحرارة تصل لـ 40 درجة في القاهرة
انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
بشري لعشاق الشتاء.. متى ينتهي الصيف ويبدأ الخريف في مصر؟
الدفاع الجوي الروسي يسقط 71 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة
هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه
لماذا أوصى النبي بالإكثار من الطاعات أواخر محرم؟.. لـ3 أسباب
آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ.. غدًا
8 معلومات عن تطبيق دعم المستثمرين لاستقبال الشكاوى بوزارة الصناعة
الاتحاد الفلسطيني يحذف بيانًا بشأن اللاعب وسام أبو علي .. تفاصيل
17 شهيدا وعشرات المصابين في الاستهداف الإسرائيلي لمراكز المساعدات بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت انخفاضًا ملحوظا نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع درجات الحرارة وبالتالى يقل انتشار الأمراض والأوبئة ، وكذلك انخفاض القوة الشرائية وقلة الإقبال على الدواجن.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم السبت


وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 64 جنيها بعدما وصل إلى 70 جنيها أى انخفضت حوالى 6 جنيهًا، وتصل  للمستهلك بسعر 77 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 47 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 


وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 100 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

أسعار الفراخ الحمراء 


 

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  126 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 100 إلى 77  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت


واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

 

و قال  الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أهم أسباب انخفاض أسعار الدواجن،  حيث أن  تراجع القوة الشرائية سبب رئيسي فى تراجع الأسعار ، كما أن لحوم العيد مازالت متواجدة بالبيوت المصرية لذا قل الاقبال على شراء الدواجن .
 

وأضاف " الزيني" خلال تصريحات لـ "صدي البلد " أن من أهم أسباب تراجع أسعار الدواجن أيضًا انحسار النواحى المرضية والأوبئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " وجود اختلاف كبير بين سعر بيع الدواجن في المزرعة وبيعها للمستهلك، حوالى ٢٥ جنيهًا بسبب التجار والحلقات الوسيطة .

وكشف الزينى عن الحل  لبيع الدواجن بسعر منخفض ومرضي للمستهلك والمربي هو بيعها مجمدة أو مبردة، ومنع التداول الجزئي للدواجن الحية بشكل تدريجي مثل جميع الدول الأخرى .
 

وأكد الزيني أن هناك نحو 350 طن مخالفات دواجن من دم وأحشاء وريش، تجوب القاهرة يوميًا يمكن الاستفادة منها من خلال ذبحها بالمجازر   وإنتاج علف للأسماك م

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ البلدي انخفاض أسعار الدواجن البانيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

هدير عبد الرازق

محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

بائع العسلية بالمحلة

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

حفل أنغام

قولولي يا أنغام.. موقف مفاجئ في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

فيديو

أنغام

أنغام تشكر الشركة المتحدة والمايسترو هاني فرحات بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد