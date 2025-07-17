قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد تكشف حقيقة سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان القاهرة
بين الأبيض والسماوي.. موهبة جديدة تختار مصيرها
المشاط: 25 مليار جنيه للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
وظائف برواتب مجزية في البوسنة ومقدونيا .. تعرف على الشروط المطلوبة
حقيقة وقف الدعم الحكومي لمحصول الذرة الشامية
200 جنيه بدلا من 500| تخفيض رسوم التحسين في البكالوريا المصرية
تسريب غاز الأمونيا .. روسيا تحذر من كارثة تنفذها أوكرانيا في دونيتسك
الأحد.. آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
أنهى حياة 61مواطنا.. الداخلية العراقية تكشف تفاصيل حريق محافظة واسط
قائد الفريق البحثي بكلية الطب جامعة جنيف: نطور علاجات تستهدف الشيخوخة والسرطان معا
باع ممتلكاته وسيارته بالقاهرة.. مفاجأة بشأن وسام أبو علي
مصطفى محمد يرفض العودة لمصر.. ويتمسك بالاحتراف في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق المصرية اليوم الخميس 17 يوليو 2025

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم، الخميس 17 يوليو 2025، في الأسواق المصرية، بالتزامن مع توازن المعروض من المزارع المحلية وثبات أسعار الأعلاف نسبيًا، ما انعكس على استقرار أسعار البيع للمستهلكين.

وأكد عدد من تجار الدواجن أن السوق تشهد استقرارًا منذ بداية الأسبوع، في ظل عدم وجود تقلبات في تكلفة الإنتاج، مع توقعات باستمرار هذه الأوضاع خلال الأيام المقبلة.

وجاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم في السوق على النحو التالي :

الفراخ البيضاء
سعر البورصة من 63 إلى 64 جنيهًا
سعر المستهلك من 73 إلى 74 جنيهًا

الفراخ الساسو
سعر البورصة من 99 إلى 100 جنيه
سعر المستهلك من 109 إلى 110 جنيهات

الفراخ البلدي
سعر البورصة من 114 إلى 115 جنيهًا
سعر المستهلك من 124 إلى 125 جنيهًا

البانيه
من 200 إلى 210 جنيهات للكيلو

البيض الأبيض
سعر الجملة 121 جنيهًا
سعر المستهلك 131 جنيهًا

البيض الأحمر
سعر الجملة 123 جنيهًا
سعر المستهلك 133 جنيهًا

البيض البلدي
سعر الجملة 126 جنيهًا
سعر المستهلك 136 جنيهًا

الكتكوت الساسو 13 جنيهًا
الكتكوت الساسو بيور 13 جنيهًا
الكتكوت البلدي من 4.25 إلى 4.75 جنيه
الكتكوت الهجين من 7 إلى 7.5 جنيه
الجيل الثاني من 9 إلى 10 جنيهات
روزي بيور من 9 إلى 10 جنيهات

البط البلدي من 99 إلى 100 جنيه للكيلو
البط الفرنسي من 64 إلى 65 جنيهًا
البط البغالي من 69 إلى 70 جنيهًا
البط المسكوفي من 89 إلى 90 جنيهًا

الرومي الأبيض من 99 إلى 100 جنيه
الرومي الأسمر من 109 إلى 110 جنيهات

ويرى مراقبون أن الأسعار الحالية تتيح للمستهلكين فرصة مناسبة للشراء، خاصة مع استقرار السوق وتراجع المضاربة، في حين تستمر الجهات المعنية بمتابعة حركة السوق وتوفير المعروض بشكل منتظم لضمان ثبات الأسعار.

كما يُتوقع أن تظل مستويات الأسعار مستقرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توفر الإنتاج المحلي وتراجع تكاليف النقل نسبيًا، ما يخفف الأعباء عن المواطن المصري مع بداية موسم الصيف.

الدواجن البيض الأسواق المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

رحمة محسن

محدش يشوف مرض.. أول تعليق من رحمة محسن بعد إجراء عملية جراحية

أرشيفية

زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة

ترشيحاتنا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد