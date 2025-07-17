أسعار الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس 17 يوليو 2025

تباينت أسعار الأسمنت خلال الأسبوع الثاني في شهر يوليو الجاري، مقارنة بأسعار يونيو الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الأسمنت والأسمنت الأبيض والجبس اليوم الخميس 17 يوليو 2025 وفقا للأسعار المصانع المعلنة.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

وسجلت أسعار الأسمنت بورتولاند عادي في مصر أعلي سعر نحو 4390 جنيها، وأدني سعر 3500، وسجل سعره في المتوسط 3868 جنيه

أسمنت السويدي: سعر الطن 4300 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت حلوان: سعر الطن 3975 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت السويس: سعر الطن 4000 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 3950 جنيها اليوم الخميس.

أسمنت سيناء: سعر الطن 3800 جنيها اليوم اليوم الخميس.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الخميس

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4912 جنيها في يوليو الحالي.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيه اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4600 جنيها اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4912 جنيها اليوم الخميس.



أسعار الجبس اليوم الخميس

استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر خلال شهر يوليو الجاري، وتراوحت بين 1560 و1456 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم الخميس

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1456 جنيها اليوم الخميس.