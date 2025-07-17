قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهيناز تطلب الخلع: فاكرة كل مرة وجعتني فيها.. 10 سنين خيانة
أخبار التوك شو: أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن خطة إسرائيل في سوريا.. وخبر سار من الإسكان للمواطنين
100 جنيه لكل مادة .. رسوم تظلمات الدبلومات الفنية وتفاصيلها كاملة
كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا
تركيا تحذّر "قسد" من استغلال اضطرابات السويداء وتتهم إسرائيل بزعزعة استقرار سوريا
أيهما أفضل أداء صلاة الوتر بعد العشاء مباشرة أم تأخيرها ؟.. نصيحة العلماء
هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا
لطلاب الثانوية العامة 2025.. سجل باختبارات القدرات عبر هذا الرابط
ما هي علامات حسن الخاتمة؟.. 8 أمارات تدل على رضا الله
مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس 17 يوليو 2025

أسعار الأسمنت في مصر
أسعار الأسمنت في مصر
علياء فوزى

تباينت أسعار الأسمنت خلال الأسبوع الثاني في شهر يوليو الجاري، مقارنة بأسعار  يونيو الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الأسمنت والأسمنت الأبيض والجبس اليوم الخميس 17 يوليو 2025 وفقا للأسعار المصانع المعلنة.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

وسجلت أسعار الأسمنت بورتولاند عادي في مصر أعلي سعر نحو 4390 جنيها، وأدني سعر 3500، وسجل سعره في المتوسط 3868 جنيه  

أسمنت السويدي: سعر الطن 4300 جنيه اليوم الخميس. 

أسمنت حلوان: سعر الطن 3975 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت السويس: سعر الطن 4000 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 3950 جنيها اليوم الخميس.

أسمنت سيناء: سعر الطن  3800 جنيها اليوم اليوم الخميس. 

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الخميس

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4912 جنيها في يوليو الحالي.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيه اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4600 جنيها اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4912 جنيها اليوم الخميس.
 

أسعار الجبس اليوم الخميس

استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر خلال شهر يوليو الجاري، وتراوحت بين 1560 و1456 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم الخميس

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1456 جنيها اليوم الخميس.

أسعار الأسمنت سعر طن الأسمنت سعر طن الجبس أسعار الأسمنت اليوم أسمنت حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

منى زكي

إلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه بسبب شقة في المهندسين

الاهلي

محمد يوسف يعلن عن رحيل مدافع الأهلي إلى زد

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

حريق التجمع

السيطرة على حريق كافيه أسفل كوبري محور جمال عبدالناصر في التجمع| صور

أرشيفية

زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة

ترشيحاتنا

أمراض الحر

الإغماء والاجهاد بيزيد.. طرق الوقاية من أمراض الحر

التهاب المثانة

اكتشفها مبكرا.. أعراض التهاب المثانة وطرق علاجها

الام القدمين

بدون مشاكل .. طرق طبيعية للوقاية من آلام القدمين

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد