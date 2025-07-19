قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان.. تحليق مكثف للطيران الاحتلال فوق النبطية والحدود الجنوبية
مش بيتعظ ولازم يتباع.. الغندور يوجه رسائل نارية بسبب أزمة أحمد فتوح
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 19-7-2025
تهجير الفلسطينيين يعود إلى الواجهة.. خطة إسرائيلية بدعم أميركي لإفراغ غزة| خبير يوضح
بعد إعلان القائمة النهائية.. مخالفات تبطل أصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ
ترامب يرفع دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال
لحماية المدنيين.. قوات الأمن السورية تنتشر في مناطق الاشتباكات بالسويداء
كيف تكون مربيا حازما مع أولادك دون عنف؟.. الأوقاف توضح
لليوم الثاني.. الأهلي يواصل تدريباته في معسكر تونس
زيوت منتهية الصلاحية.. ضبط كيان مخالف ينتج البطاطس نصف المقلية بقويسنا
إجازة 23 يوليو 2025.. الحكومة تعلن الموعد الرسمي بعد ترحيلها لهذا اليوم
كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله؟.. إليك أهم الأبواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيادة إنتاج اللحوم والألبان بعد نجاح مشروع "البتلو".. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أعلن طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الوزارة قررت منع ذبح العجول البتلو التي يقل وزنها عن 100 كيلو جرام، مع إلزام المربين بتربيتها حتى تصل إلى 400 كيلو جرام على الأقل، بهدف مضاعفة إنتاج اللحوم وتعزيز الحفاظ على الثروة الحيوانية. 

وأوضح سليمان، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، أن الدولة، بالتعاون مع البنوك الوطنية، وفرت تمويلًا ميسرًا بفائدة 5% لدعم صغار المربين، مشيرًا إلى أن مشروع "البتلو" الذي بدأ برأسمال 100 مليون جنيه، تجاوزت استثماراته حاليًا 9 مليارات جنيه.

وأضاف أن المشروع استفاد منه نحو 44,900 مربٍ في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وبدأ بتربية العجول المحلية قبل أن يتوسع ليشمل العجول المستوردة، مما وفر آلاف فرص العمل.

وأشار إلى أن إنتاج اللحوم في مصر ارتفع من 555 ألف طن خلال عام 2024 ليقترب من 600 ألف طن حاليًا، بينما من المتوقع أن يصل إنتاج الألبان هذا العام إلى 7 ملايين طن، مقابل 6.5 مليون طن في العام الماضي.

العجول البتلو الثروة الحيوانية إنتاج اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

أرشيفية

عضه كلب.. البيطريين تتدخل لإنقاذ طبيب بالغربية لم يستجب للعلاج

ترشيحاتنا

ريبيرو

تفاصيل محاضرة ريبيرو مع لاعبي الأهلي في تونس

مران الأهلي

الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس

محمود جاد

بسبب بيراميدز.. استبعاد محمود جاد من معسكر المصري في تونس

بالصور

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

حفل أنغام
حفل أنغام
حفل أنغام

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

فيديو

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

دفاع رانيا فريد شوفي عن بوسي شلبي

زواج رسمي من 2004.. رانيا فريد شوقي ترد على الاتهامات وتساند بوسي شلبي

حفل أنغام

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

ميمي عبد الرازق

مسيرة حافلة من النجاح.. محطات في حياة الراحل ميمي عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد