زيادة إنتاج اللحوم والألبان بعد نجاح مشروع "البتلو".. تفاصيل

أعلن طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الوزارة قررت منع ذبح العجول البتلو التي يقل وزنها عن 100 كيلو جرام، مع إلزام المربين بتربيتها حتى تصل إلى 400 كيلو جرام على الأقل، بهدف مضاعفة إنتاج اللحوم وتعزيز الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح سليمان، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، أن الدولة، بالتعاون مع البنوك الوطنية، وفرت تمويلًا ميسرًا بفائدة 5% لدعم صغار المربين، مشيرًا إلى أن مشروع "البتلو" الذي بدأ برأسمال 100 مليون جنيه، تجاوزت استثماراته حاليًا 9 مليارات جنيه.

وأضاف أن المشروع استفاد منه نحو 44,900 مربٍ في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وبدأ بتربية العجول المحلية قبل أن يتوسع ليشمل العجول المستوردة، مما وفر آلاف فرص العمل.

وأشار إلى أن إنتاج اللحوم في مصر ارتفع من 555 ألف طن خلال عام 2024 ليقترب من 600 ألف طن حاليًا، بينما من المتوقع أن يصل إنتاج الألبان هذا العام إلى 7 ملايين طن، مقابل 6.5 مليون طن في العام الماضي.