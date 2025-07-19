كيف يخدم مشروع «البتلو» صغار المربين.. تفاصيل

قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن وزارة الزراعة منعت ذبح العجول البتلو الأقل من 100 كيلو جرام، ويثمن إلى 400 كيلو جرام على الأقل، لتتضاعف كمية اللحوم التي سنحصل عليها، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية من الإهدار.

وأضاف سليمان، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الدولة المصرية وفرت بالتنسيق مع البنوك الوطنية تمويلا ميسرا 5% لصغار المربين للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتابع: “مشروع البتلو بدأ بمبلغ 100 مليون جنيه واليوم وصل إلى أكثر من 9 مليارات جنيه”.

ولفت إلى أن المشروع استفاد منه 44900 مستفيد في قرى مبادرة حياة كريمة، منوها بأن المشروع بدأ بالعجول المحلية ولكن مع الوقت أضيفت إليه العجول المستوردة.

وشدد على أن المشروع يوفر العديد من فرص العمل للمواطنين، كما أن إنتاج اللحوم كان يصل في عام 2024 إلى 555 ألف طن، ولكن بفضل جهود الدولة وصل الإنتاج إلى ما يقارب من 600 ألف طن.

ونوه إلى أن إنتاج الألبان في العام الماضي وصل إلى 6.5 مليون طن، ولكن متوقع العام الحالي أن يصل إلى 7 ملايين طن.