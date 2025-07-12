بخطوات بسيطة |كيف تستفيد بقرض المشروع القومى للبتلو.. ومن هم الفئات المستحقة؟

يعد المشروع القومى للبتلو من أهم المشروعات القومية والتى تستهدف زيادة انتاجية اللحوم من خلال تنمية الثروة الحيوانية وخاصة العجول البتلو لسد فجوة اللحوم الحمراء فى مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد .

ويرصد “صدى البلد” أهم خطوات الحصول على قرض المشروع القومى للبتلو ….



كما يسهم المشروع القومى للبتلو في توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين، والسيدات، والشباب في المناطق الريفية، ما يعزز من رفع مستوى المعيشة ويحقق التنمية المستدامة للريف المصري.

وبدأت وزارة الزراعة تنفيذ المشروع في عام 2017، مستهدفة دعم القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني.

خطوات الحصول على قرض لمشروع البتلو

1- التقدم بطلب للتأمين على رؤوس الماشية إلى فرع الصندوق بمديرية الطب البيطرى فى المحافظة التابع لها

2- معاينة الحيوانات والحالة الصحية لها من قبل الصندوق

3- تحديد قيمة الرسوم التأمينية وفقاً للقيمة الأساسية للحيوان

4- تبلغ قيمة الرسوم للحيوانات المحلية حوالى 1,5% من القيمة الشرائية للحيوان، وللحيوانات المستوردة حوالى 3% من القيمة الشرائية للحيوان

5- ترقيم وتسجيل الحيوان

6- استصدار رقم تأميني للحيوان.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض مشروع البتلو



• سند ملكية / إيجار لمقر المشروع.

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل وللضامن.• إيصال مرافق حديث.

• فيش وتشبيه موجه للمديري

• سجل تجاري وبطاقة ضريبية للشركات.

• صورة المؤهل الدراسي .

الفئات المستحقة للمشروع القومى للبتلو

الفئات الفئة الأولي : صغار المربين وشباب الخريجين الحد الأقصي للتمويل لها مليون جنيه

الفئة الثانيه : المنشأت الفردية والشركات بأنواعها( كبار المربيين ) الحد الأقصي للتمويل 5 مليون جنيه

الفئة الثالثة : الجمعيات التعاونيه لإنتاج وتنمية الثروة الحيوانيه الحد الاقصي للتمويل 5 مليون جنيه وفي حالة تأخر العميل عن السداد يتم احتساب الفائدة على أساس ( سعر الكوريدور إقراض + 2%) إعتبارا من تاريخ إستحقاق القرض وحتي تاريخ السداد الفعلى.