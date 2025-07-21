قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: جاهزون لردع كل من يهدد استقرار مصر
رئيس الوزراء الياباني مستمر في منصبه لمواجهة رسوم ترامب رغم خسارته في الانتخابات
الذروة بالليل.. تحذير رسمي للأرصاد من ظاهرة جوية
التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا
الوزراء: مصر حققت فائضا تجاريا مع 83 دولة تبادلت معها الأنشطة المختلفة
لاعب لوهافر الفرنسي ..شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي
رغم رفض عرضين.. بايرن ميونخ يرفض الاستسلام في صفقة لويس دياز
سبب اعتماد عيار 21 لتحديد نصاب الزكاة في الذهب.. الإفتاء توضح
القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي الودية ضد الملعب التونسي
لزيادة إنتاجية الأعلاف الخضراء..نصائح مهمة يجب مراعاتها الفترة المقبلة
هل ينتقل للأهلي؟.. أول تعليق من مدرب نانت بشأن مستقبل مصطفى محمد| خاص
جيش الاحتلال: تقليص قوات الاحتياط على الحدود مع لبنان وسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذروة بالليل.. تحذير رسمي للأرصاد من ظاهرة جوية

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
محمود محسن

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم الإثنين

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.


ومن جانبها كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال تصريحات تليفزيونية ، إن البلاد تتأثر بانخفاض طفيف في درجات الحرارة ولكن هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة، مما يعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

نسب الرطوبة

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 95% في الأماكن الساحلية وفي القاهرة الكبري تتجاوز الـ 85%، ولذلك سنشعر بأن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها.

ونوهت بأن نسب الرطوبة مستمرة وتصل إلى ذروتها خلال فترات المساء، مشيرة إلى وجود نسمات رياح معتدلة ليلا ستساعد على تلطيف الأجواء.

وحذرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة ولكنها تختفي مع سطوع أشعة الشمس، متابعة: هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21-7- 2025.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر :

العظمى والصغرى

القاهرة  37   26

بورسعيد 34 26

الإسكندرية 33  23

مطروح 31    23

شلاتين 39  28

حلايب 37  29

أسوان 42  28

وفي بعض الدول العربية

الرياض 43   29

أبو ظبي 45  32

الدوحة 34  33

الكويت 48  36

بيروت 31  27

عمان 34  23

الخرطوم  37  26

الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس هيئة الأرصاد الجوية موجة الطقس الحار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

القهوة

احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة.. تفاعل خطير يهدد صحتك

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

ترشيحاتنا

الأرز

انخفاض في أسعار الأرز اليوم الإثنين بالأسواق.. اعرف التفاصيل

صحتك سعادة

الصحة: تقديم التوعية بمخاطر الإدمان لـ457 ألف طالب بالمدراس

وزيرا الري والتموين

وزيرا الري والتموين يبحثان سبل تطوير مصانع إنتاج السكر

بالصور

تحذير | سلامة الغذاء تكشف معلومة صحية خطيرة عن تحضير الشاي

الكاتيل
الكاتيل
الكاتيل

شركات كبرى تدمر سياراتها الفاخرة بالمنشار الكهربائي.. ما السر؟

كورفيت
كورفيت
كورفيت

طليقة تامر حسنى تثير الجدل في أحدث إطلالة

طليقة تامر حسنى تثير الجدل باطلالتها
طليقة تامر حسنى تثير الجدل باطلالتها
طليقة تامر حسنى تثير الجدل باطلالتها

لا أحد يرغب في سيارات خارقة كهربائية.. ما السر؟

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد