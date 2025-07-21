الذروة بالليل.. تحذير رسمي للأرصاد من ظاهرة جوية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم الإثنين

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال تصريحات تليفزيونية ، إن البلاد تتأثر بانخفاض طفيف في درجات الحرارة ولكن هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة، مما يعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

نسب الرطوبة

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 95% في الأماكن الساحلية وفي القاهرة الكبري تتجاوز الـ 85%، ولذلك سنشعر بأن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها.

ونوهت بأن نسب الرطوبة مستمرة وتصل إلى ذروتها خلال فترات المساء، مشيرة إلى وجود نسمات رياح معتدلة ليلا ستساعد على تلطيف الأجواء.

وحذرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة ولكنها تختفي مع سطوع أشعة الشمس، متابعة: هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21-7- 2025.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر :

العظمى والصغرى

القاهرة 37 26

بورسعيد 34 26

الإسكندرية 33 23

مطروح 31 23

شلاتين 39 28

حلايب 37 29

أسوان 42 28

وفي بعض الدول العربية

الرياض 43 29

أبو ظبي 45 32

الدوحة 34 33

الكويت 48 36

بيروت 31 27

عمان 34 23

الخرطوم 37 26