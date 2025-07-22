جني الأرباح يدفع أسعار الذهب اليوم إلي التراجع عالمياً

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء من أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، تحت ضغط عمليات جني الأرباح وانتعاش طفيف للدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى تقدم في محادثات التجارة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3383 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3399 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3389 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى اليوم عند 3402 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.



يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3401 دولار للأونصة قبل أن يغلق عند المستوى 3397 دولار للأونصة.

تراجع سعر الذهب مع بداية جلسة اليوم كان بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد ما سجل الذهب أعلى مستوى منذ شهر ووصوله إلى المستوى 3400 دولار للأونصة. بالإضافة إلى توقف الدولار الأمريكي عن الانخفاض مما ساعد على استمرار الذهب في التراجع اليوم.

السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمي يوم أمس كان الانخفاض الحاد في مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل انخفاض مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.6% بالإضافة إلى تراجع كبير في عوائد السندات الحكومية الأمريكية الأمر الذي ساعد الذهب على الارتفاع بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية التي تربطه مع كلا من الدولار وعوائد السندات.

عادة المخاوف بشأن إقالة الرئيس الأمريكي ترامب لرئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، وذلك بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انه يحاول اقناع الرئيس ترامب بعدم إقالة رئيس البنك الفيدرالي، وما قد ينتج عن هذا شكوك في السوق حول استقلالية الفيدرالي وبالتالي سيعمل على اضعاف الدولار بشكل كبير.

هذا بالإضافة إلى استمرار التخوفات المتعلقة بالتعريفات الجمركية الامريكية، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي مجموعةً أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن وفقًا لدبلوماسيين أوروبيين.

وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من أوروبا إذا لم يتم توقيع اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.

قد يكون هناك احتمال ألا توافق الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون على الشروط والأحكام، مما قد يؤدي إلى عدم اليقين في الأسواق، وقد تكون هناك بعض أنشطة التحوط من قبل المشاركين في السوق مستقبلًا، الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب.

ومن المتوقع أيضًا أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0% بعد سلسلة من التخفيضات في ختام اجتماعه للسياسة النقدية في 24 يوليو. ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وسط توقعات الأسواق التي تصل نسبتها إلى 59% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للذهب.

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي بتسجيل تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو بمقدار 6.6 طن من الذهب، بأعلى من تدفقات الأسبوع السابق والتي كانت بمقدار 1.4 طن من الذهب.

أسعار الذهب محلياً

شهد سعر الذهب المحلي تراجع مع بداية تداولات اليوم وذلك بعد الارتفاع الذهب شهده يوم أمس، ليستمر الذهب المحلي في تتبع تحركات الذهب العالمي خاصة مع تراجع ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4665 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4667 جنيه للجرام وذلك بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بمقدار 30 جنيه ليغلق عند المستوى 4685 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4655 جنيه للجرام.

ارتفاع الذهب المحلي يوم أمس كان بسبب ارتفاع كبير في سعر أونصة الذهب العالمي ليتمكن الذهب المحلي من اختراق منطقة التداولات العرضية التي سيطرت على تحركاته خلال الفترة الماضية.

جاء ارتفاع الذهب يوم أمس بالرغم من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك وهو الأمر الذي من شأنه أن يضعف من عملية تسعير الذهب.

واليوم تراجع الذهب المحلي بسبب استمرار التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل أضعف تسعير الذهب بشكل كبير، بالإضافة إلى التراجع في سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بسبب عمليات البيع لجني الأرباح وذلك بعد ارتفاع الذهب يوم أمس إلى أعلى مستوى في شهر، بينما تستمر التوترات في الأسواق مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية.

تراجع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم ليتبع حركة الذهب العالمي وذلك بعد الارتفاع الذي سجله يوم أمس لينهي حركة التذبذب والتداولات العرضية التي أثرت عليه خلال الفترة الماضية.

فشل الذهب في الاغلاق يوم أمس فوق المستوى 3400 دولار للأونصة ليعود إلى التراجع خلال تداولات اليوم ولكنه قد يعود إلى تجميع الزخم للارتفاع من جديد واختراق المستوى 3400 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 اختراق المستوى 4650 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى عند 4690 جنيه للجرام مقتربا من المستوى 4700 جنيه للجرام ولكنه عاد إلى التراجع بسبب الرغبة في تجميع المزيد من الزخم لاستمرار الارتفاع.