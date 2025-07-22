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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بقيمة 10 ملايين دولار.. البترول: استثمارات تنموية لدعم المجتمعات المحيطة بمحطة غاز غرب دلتا النيل

وزارة البترول
وزارة البترول
ولاء عبد الكريم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن احتفال شركة بي بي مصر بمرور عشر سنوات على انطلاق برامج التنمية المجتمعية لتطوير المناطق المحيطة بمحطة غاز غرب دلتا النيل بمحافظة البحيرة، باستثمارات تجاوزت 10 ملايين دولار في أكثر من 50 مشروعًا تنمويًا.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية استقبل خلالها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد شركة بي بي العالمية، والذي ضم ويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغاز والطاقة منخفضة الكربون، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر، تأكيدًا على الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والشركة في قطاع الطاقة والتنمية.

وخلال اللقاء، سلّم وفد الشركة نسخة من تقرير الذكرى العاشرة لبرامج التنمية المجتمعية إلى الوزير، والذي استعرض أبرز إنجازات الشركة في دعم المجتمعات المحلية، من خلال مشروعات في مجالات التدريب المهني، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال، والاستدامة، وتطوير البنية التحتية، وجميعها موجهة لخدمة الأهالي المحيطين بمحطة الغاز.

من جانبه، قال نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة: "نفتخر بما تحقق على مدار عشر سنوات من جهود تنموية بمحطة غاز غرب دلتا النيل، وملتزمون بمواصلة دورنا المجتمعي بما يتماشى مع احتياجات السكان المحليين وشراكاتنا مع الحكومة المصرية".

وأكد وائل شاهين، نائب رئيس شركة بي بي مصر، أن التزام الشركة بأمن الطاقة يقابله التزام مماثل بدعم المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر مع الشركاء المحليين ساهم في خلق فرص، وتمكين الأفراد، وتحسين جودة الحياة في نطاق عمل المحطة.

وزارة البترول الثروة المعدنية التنمية المجتمعية

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