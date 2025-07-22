وزير الاستثمار يناقش في اليابان سبل زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى اليابان في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، حيث من المقرر أن يزور الوزير مدينة أوساكا والعاصمة طوكيو.



وتتضمن زيارة الوزير لمدينة اوساكا المشاركة بفعاليات الاحتفال "باليوم الوطني لمصر" الذي يعقد ضمن فعاليات معرض اكسبوا اوساكا 2025 الذي يقام بمدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 13 أكتوبر 2025 ويستمر لمدة 6 أشهر.

وتأتى المشاركة المصرية المتميزة فى هذا الحدث فى ضوء اهتمام الحكومة المصرية بعرض امكانات الدولة المصرية فى مجالات الاستثمار والسياحة ومشروعات البنية الأساسية والنقل والتكنولوجيا، إلى جانب عرض التاريخ المصري والحضارة المصرية القديمة وغير ذلك من أوجه التميز للدولة المصرية.

كما ستقوم الحكومة اليابانية بتنظيم غداء عمل رسمي على شرف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك تنظيم حفل استقبال بمشاركة نحو ١٠٠ شخصية عامة.

كما يلتقى الوزير نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني وعدد من كبار المسئولين بالوزارة المعنيين بملف الاستثمار والتجارة بقطاع الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يعقد الوزير لقاءات ثنائية مع 4 من كبريات الشركات الاستثمارية اليابانية.

وتتضمن زيارة الوزير للعاصمة اليابانية طوكيو المشاركة بفعاليات مائدة مستديرة يفتتحها سفير مصر باليابان ورئيس الجانب الياباني في مجلس الاعمال المشترك بين البلدين و ينظمها المكتب التجاري بطوكيو بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة وبحضور العديد من الشركات والمؤسسات اليابانية المهتمة بالاستثمار فى السوق المصري وذلك لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

كما يشارك «الخطيب» بسيمينار أعمال مصري ياباني برعاية وتنظيم مشترك من هيئة التجارة الخارجية اليابانية " جيترو" والهيئة العامة للاستثمار والتمثيل التجاري ومجلس الاعمال المصري الياباني والمكتب التجاري بسفارة مصر بطوكيو بمشاركة نحو ٢٠٠ ممثل لشركات ومؤسسات ومجتمع الأعمال الياباني.

كما يلتقى الوزير مع نوريهيكو ازهيجورو رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية، كما سيعقد الوزير لقاءات استثمار وأعمال ثنائية مع ٦ مؤسسات وصناديق استثمارية ومالية.