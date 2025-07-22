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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

7 أيام لحجز الوحدات السكنية ابتداءً من 5 أغسطس.. ورسائل نصية للمقبولين

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الثلاثاء، 22 يوليو 2025، هو آخر موعد لتلقي طلبات التظلم للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين٧" لمتوسطي الدخل بنظام أسبقية الحجز.


وأضاف المهندس شريف الشربيني أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح فرصاً مناسبة لجميع المواطنين لتقديم المستندات المطلوبة للتظلم، بما يضمن تحقيق المساواة والعدالة بين الجميع.

وأوضحت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم الانتهاء من فرز ٢٠٦٣٨ طلباً، حيث تبين انطباق الشروط على ١٠٨٩٤ طلبًا، في حين لم تنطبق الشروط على ٩٧٤٤ طلبًا، مشيرة الى أن أسباب عدم القبول شملت رفض ٢٣٦٧ طلبًا نتيجة امتلاك صاحب الطلب أو الزوج/الزوجة عدادات كهرباء، ورفض ٤٤ طلباً اخرى بسبب امتلاك عدادات غاز، وهو ما يُعد مخالفاً لشروط الحصول على الوحدة السكنية وفقًا للإعلان المطروح.

وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أنه ورد 6905 طلبات تظلم حتى الآن، تم قبول التظلم لعدد 5830 عملاء، وجار حالياً استكمال فحص باقي الطلبات، علماً بأنه سيتم إرسال الرسائل النصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط بتاريخ ٣٠/ ٧/ ٢٠٢٥ موضح بها المدينة التي سيتم الحجز بها وتاريخ بدء الحجز والرابط المخصص للدخول على الموقع الإلكتروني للحجز.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الصندوق خصص ٧ أيام لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان، تبدأ من الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ وحتى الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ (باستثناء يومي الجمعة والسبت) وذلك لتسهيل عملية حجز الوحدات السكنية أمام المواطنين ومنعاً لظهور أي مشاكل تقنية خلال عملية الحجز.
وأوضحت أنه تم تخصيص اليوم الأول، الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥، للعملاء ممن لهم الأولوية ضمن إعلانات سابقة للمواطنين متوسطي الدخل. 
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن اليوم الثاني، الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥، مخصص لحجز الوحدات السكنية ضمن محافظة القاهرة (مدينة حدائق العاصمة)، بينما خصص اليوم الثالث، الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥، للعملاء المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمحافظة القاهرة في مدينتي (١٥ مايو، وبدر).
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أنه تم تخصيص اليوم الرابع، الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥، للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية بمحافظة الجيزة (السادس من أكتوبر)، بينما تم تخصيص اليوم الخامس، الاثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥، للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية بمحافظة الجيزة (حدائق أكتوبر).
وأوضحت أنه تم تخصيص اليوم السادس، الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في (البحر الأحمر: الغردقة) (الدقهلية: جمصة) (دمياط: شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث، الزرقا) (الشرقية: العاشر من رمضان) (بني سويف: بني سويف الجديدة) (أسوان: أسوان الجديدة) (مطروح: مدينة العلمين) (أسيوط: مدينة ناصر) (المنيا: المنيا الجديدة) (البحيرة: الرشيد الجديدة).
وأضافت أنه تم تخصيص اليوم السابع، الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥، لكافة العملاء الذين لم يحالفهم الحظ في الحجز أثناء الفترة المخصصة لهم.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم إضافة عملاء مطروح للتقدم ضمن عملاء مدينة العلمين الجديدة، وتم إضافة عملاء مغاغة ضمن عملاء المنيا الجديدة، وذلك للحجز ضمن الفترة الموضحة للحجز بهذه المدن، نظراً لقلة عدد المتقدمين وضعف الإقبال على المدينتين.  
وأضافت أنه يوجد ١٩٣٤ عميلًا منطبق عليهم الشروط لحجز وحدات سكنية (تسليم خلال ٣٦ شهرًا) سوف يتم فتح الحجز لهم بعد ٦ أشهر من إعلان نتائج الفرز والتظلمات.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد الى أنه يجب على كل مواطن الدخول لحجز وحدته السكنية في اليوم المخصص للمدينة التي تقدم عليها في استمارة الحجز، وتجنب الدخول في الأيام الأخرى، حيث يتاح حجز الوحدات السكنية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأوضحت أنه يجري حاليًا اختبارات تحمل لضمان كفاءة الموقع الإلكتروني وقدرته على تحمل الضغط المتوقع من قبل المواطنين، وذلك لتلافي حدوث أي أزمات تقنية خلال عملية الحجز، وذلك بواسطة نسخ تجريبية Demo من الموقع الإلكتروني.
وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

شريف الشربيني سكن لكل المصريين٧ التمويل العقاري

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