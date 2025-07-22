قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا
الزمالك يتحرك لحسم مصير الجزيري والجفالي لتسجيل صفقة أجنبية جديدة
بقرار رئاسي .. إنشاء جامعتي العروبة ومصر الجديدة الخاصتين غير الربحيتين
عاصفة "ويفا" تضرب شمال فيتنام برياح عاتية وأمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات وانهيارات طينية
جبران: 200 منحة تدريب مجانية لأبناء مطروح على أكثر المهن طلبا
شيكابالا لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية: مستنيين ضحكتك ترجع تنور
محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل
وزير الخارجية في أبوجا .. اتفاقيات استراتيجية كبرى .. أمن الساحل ومحاربة الإرهاب أولوية مصرية - نيجيرية | ملف بالصور
مدبولي: حريصون على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.. نواب: الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو مناخ استثماري آمن.. والدولة تدعم المستثمرين بحوافز مستمرة
وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر
الأعلى للإعلام يقرر إعادة تشكيل لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 10 من منتظري المساعدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رانيا المشاط تبحث مع البنك الدولي خطة تنفيذية شاملة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر

رانيا المشاط
رانيا المشاط
آية الجارحي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا مع  ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، مؤكدة أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، لافتةً إلى أن هذه الوثيقة تأتي في إطار السعي نحو صياغة خطاب تنموي موحّد يعكس أولويات الدولة، ويعزز من اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، كما يشكّل مرجعًا مشتركًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ومن جانبه، قدّم  ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر عرضًا حول مبادرة جديدة يقودها البنك الدولي في قطاع الصحة العالمية، تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية لتشمل 1.5 مليار شخص إضافي حول العالم، مع التركيز على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتم طرح فكرة انضمام مصر كمشارك محوري في هذه المبادرة، في ضوء ما تحققه من تقدم في مجال إصلاح القطاع الصحي، وخاصة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تُعد من أكبر مشروعات الحماية الاجتماعية في المنطقة.

رانيا المشاط ستيفان جيمبرت اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025| بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الوان طلاء الجدران

تغير الموازين.. اعرف موضة ألوان طلاء جدران المنازل في 2025

الجنين

فاكهة صيفية تعالج الجفاف وتحسن نمو الجنين وتمنع السرطان.. اكتشفها

كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

زى المطاعم .. طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

بالصور

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي بطريقة مميزة ومفصلة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

تعمل إيه لو ابنك جاب مجموع قليل في الثانوية العامة

تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة
تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة
تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد