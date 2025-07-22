سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا في أغلب البنوك العاملة في مصر، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع في البنوك ما بين 49.17 جنيه و49.70 جنيه للدولار الواحد، وفق آخر تحديثات صادرة عن البنوك.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية:

مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 49.600 جنيه

البيع: 49.700 جنيه

بنك التنمية الصناعية

الشراء: 49.560 جنيه

البيع: 49.660 جنيه

بنك التعمير والإسكان

الشراء: 49.550 جنيه

البيع: 49.650 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

الشراء: 49.480 جنيه

البيع: 49.516 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

الشراء: 49.480 جنيه

البيع: 49.580 جنيه

بنك مصر

الشراء: 49.460 جنيه

البيع: 49.560 جنيه

البنك الأهلي المصري

الشراء: 49.460 جنيه

البيع: 49.560 جنيه

المصرف العربي الدولي

الشراء: 49.460 جنيه

البيع: 49.560 جنيه

كريدي أجريكول

الشراء: 49.460 جنيه

البيع: 49.560 جنيه

اتش اس بي سي HSBC

الشراء: 49.460 جنيه

البيع: 49.560 جنيه

البنك المصري الخليجي

الشراء: 49.450 جنيه

البيع: 49.550 جنيه

بنك قناة السويس

الشراء: 49.450 جنيه

البيع: 49.550 جنيه

بنك البركة

الشراء: 49.450 جنيه

البيع: 49.550 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

الشراء: 49.450 جنيه

البيع: 49.550 جنيه

ميد بنك

الشراء: 49.450 جنيه

البيع: 49.550 جنيه

المصرف المتحد

الشراء: 49.450 جنيه

البيع: 49.550 جنيه

QNB الأهلي

الشراء: 49.440 جنيه

البيع: 49.540 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK

الشراء: 49.430 جنيه

البيع: 49.530 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 49.200 جنيه

البيع: 49.300 جنيه

بنك الإسكندرية

الشراء: 49.200 جنيه

البيع: 49.300 جنيه

البنك المركزي المصري