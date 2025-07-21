المصريين الأفارقة: تدشين أول مصنع أخشاب مصري في الكاميرون باستثمارات 14 مليون دولار

تواصل جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري–الأفريقي، إذ كشفت الجمعية عن قرب تدشين أول مصنع متكامل للأخشاب في الكاميرون، وذلك لخدمة السوق الكاميروني وأسواق وسط وغرب إفريقيا.

وسيُقام المصنع الجديد، ضمن المنطقة الصناعية "ARISE" بمدينة دوالا، ومن المقرر وضع حجر أساسه يوم 24 يوليو الجاري، باستثمارات تبلغ 14 مليون دولار في مرحلته الأولى، وعلى مساحة 15 ألف متر مربع، ويوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، في إطار شراكة مصرية–كاميرونية، بإدارة وإشراف مصري خالص.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، أن هذا المشروع يُعد نموذجًا مصريًا متقدمًا في أفريقيا، تتويجًا لجهود استمرت خمس سنوات متواصلة من العمل والتواصل الفعّال مع القطاع الخاص الأفريقي، بالتنسيق مع الدبلوماسية المصرية الرسمية.

ولفت إلى أن الجمعية تُكرّس جهودها لبناء منظومة اقتصادية جديدة ترتكز على التكامل والاستثمار الصناعي الفعّال في القارة.

من جانبه، أكد المهندس محمد النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تدشين المصنع يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة الشركة للتوسع الصناعي والاقتصادي في أفريقيا، ويُعزز التكامل التجاري بين مصر والكاميرون.

كما وجه الشرقاوي الشكر للسفيرة داليا فايز، سفيرة مصر لدى الكاميرون، والقنصل وأعضاء البعثة المصرية، على دعمهم الكامل وتيسيرهم الإجراءات، مؤكدًا استمرار التوسع في مشروعات الجمعية.