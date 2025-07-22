انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه.. اعرف وصل كام؟

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك مقارنة بمستويات أمس، وسط حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف.

وسجّل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.17 جنيهًا للشراء و49.30 جنيهًا للبيع، منخفضًا بمقدار قرشين عن تعاملات أمس.

يأتي هذا التراجع في إطار تحركات طفيفة تشهدها أسعار الصرف بعد استقرار طويل خلال الأسابيع الماضية.

سعر الدولار اليوم خلال منتصف التعاملات :

البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار 49.20 جنيهًا للشراء و49.30 جنيهًا للبيع، بانخفاض قرش واحد عن أمس.

بنك مصر:

بلغ سعر الدولار 49.20 جنيهًا للشراء و49.30 جنيهًا للبيع، مقارنة بـ49.22 و49.32 سابقًا.

البنك التجاري الدولي (CIB):

انخفض إلى 49.20 جنيهًا للشراء و49.30 جنيهًا للبيع بعد أن كان عند 49.25 و49.35.

بنك القاهرة:

تراجع السعر إلى 49.20 جنيهًا للشراء و49.30 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية:

سجّل الدولار 49.20 جنيهًا للشراء و49.30 جنيهًا للبيع، منخفضًا قرشًا عن أمس.

بنك قناة السويس:

هبط السعر إلى 49.20 جنيهًا للشراء و49.30 جنيهًا للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

تراجع السعر إلى 49.22 جنيهًا للشراء و49.32 جنيهًا للبيع بدلًا من 49.25 و49.35.

بنك كريدي أجريكول:

سجل الدولار 49.17 جنيهًا للشراء و49.27 جنيهًا للبيع بانخفاض طفيف عن أمس.

بنك التعمير والإسكان:

انخفض إلى 49.30 جنيهًا للشراء و49.40 جنيه للبيع بعد أن كان عند 49.32 و49.42.

البنك الأهلي الكويتي (NBK):

هبط إلى 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع مقارنة بـ49.38 و49.48 بالأمس.