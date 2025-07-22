أسعار الذهب عند ذروة 5 أسابيع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

صعدت أسعار الذهب عند التسوية، يوم الاثنين 21 يوليو/ تموز، بأكثر من 1% لتسجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية وسط حالة من الضبابية بشأن المحادثات التجارية قبل انتهاء المهلة التي منحتها الولايات المتحدة للدول لإبرام اتفاقات تجارة معها من أجل تفادي رسوم جمركية أعلى.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليسجّل 3390.79 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنحو 1.55% إلى 3,410.30 دولاراً للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.4%، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.



وقال ديفيد ميجر، مدير قطاع التداول في المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز "اقتراب الموعد النهائي في أول أغسطس يلقي بحالة من الضبابية على السوق، وهو عامل داعم (للذهب) بالتأكيد".

وذكر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن التكتل يدرس مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

ويتابع المستثمرون عن كثب مجريات المفاوضات التجارية، قبيل الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس آب، وسط استمرار تفاؤل وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.0% في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية.

وفي الأسبوع الماضي، صرّح كريستوفر والر، المسؤول في الفدرالي الأميركي، بأنه لا يزال يرى ضرورة لخفض معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمجلس.

ويُعد الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية، وغالباً ما يحقق أداءً جيداً في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.آي إلى أن المتعاملون يتوقعون فرصة نسبتها 63% تقريباً لخفض الفائدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول.

ويميل الذهب، الذي غالبا ما يُعتبر ملاذاً آمناً في ظل حالة الضبابية الاقتصادية، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 38.86 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.2% إلى 1453.17 دولار وزاد البلاديوم 3.5% إلى 1284.46 دولار.



