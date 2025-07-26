سعر الذهب اليوم 26-7-2025

أظهر سعر الذهب في مصر ثباتا مع بدء تعاملات اليوم السبت الموافق 26-7-2025، وبالتزامن مع احتفالات ثورة 23 يوليو 1952.

سعر الذهب اليوم

واستقرت أسعار الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية بمختلف الأنواع والأصناف من المشغولات الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 4660 جنيها داخل محلات الصاغة.

تحركات الذهب اليوم

ومع إغلاق تعاملات الخميس، والتي تضمنت صعودا طفيفا لسعر المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المختلفة.

وتحرك سعر جرام الذهب في المتوسط ما بين5 إلى 10 جنيهات بحسب الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5291 جنيها للبيع و5325 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر شهرة إلى 4630 جنيها للبيع و 4660 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3968 جنيها للبيع و 3994 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3086 جنيها للبيع و 3106 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.04 ألف جنيه للبيع و 37.28 ألف جنيه للشراء.

سعر ـوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3375 دولارا للبيع و 3376 دولارا للشراء.

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في تعاملات أمس الخميس، متأثرة بعمليات جني أرباح بعد بلوغ المعدن النفيس أعلى مستوياته في 5 أسابيع، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، مما خفّض الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عير الإنترنت.

ضغوط بيعية على الذهب والفضة في ظل تحسّن المعنويات العالمية

بدأت تعاملات أمس بضغوط بيعية على الذهب والفضة، مدفوعة بتحسّن في معنويات المستثمرين بدعم من أنباء إيجابية على صعيد التجارة العالمية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، واحتمالات خفض الرسوم الجمركية بنسبة 15% بين واشنطن وبروكسل.

وفي السياق ذاته، سجل الدولار الأمريكي بعض التعافي بعد ثلاثة أيام من التراجع، ما أسهم في سحب السيولة من سوق الذهب، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدّت من مكاسب العملة الأمريكية، مما وفّر بعض الدعم للمعدن الأصفر.