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أسعار الذهب اليوم السبت 26-7-2025 فى مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 26-7-2025 فى مصر

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

أظهر سعر الذهب في مصر ثباتا مع بدء تعاملات اليوم السبت الموافق 26-7-2025، وبالتزامن مع احتفالات ثورة 23 يوليو 1952.

سعر الذهب اليوم
واستقرت أسعار الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية بمختلف الأنواع والأصناف من المشغولات الذهبية.
وبلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 4660 جنيها داخل محلات الصاغة.

تحركات الذهب اليوم
ومع إغلاق تعاملات الخميس، والتي تضمنت صعودا طفيفا لسعر المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المختلفة.

وتحرك سعر جرام الذهب في المتوسط ما بين5 إلى 10 جنيهات بحسب الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر عيار 24 اليوم
وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة  نحو 5291 جنيها للبيع و5325 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم
وصل سعر عيار 21 الأكثر شهرة إلى 4630 جنيها للبيع و 4660 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3968 جنيها للبيع و 3994 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم
وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو  3086 جنيها للبيع و 3106 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب  اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.04 ألف جنيه للبيع و 37.28 ألف جنيه للشراء.

سعر ـوقية الذهب  اليوم
وصل سعر أوقية الذهب نحو 3375 دولارا للبيع و 3376 دولارا للشراء.

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