قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس
محدش ينشر حاجة بجسمي أو شعري.. سما المصري تعلن الاعتزال وارتداء الحجاب
إجازة المولد النبوي الشريف 2025
سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم السبت 26-7-2025
صحة غزة .. 57 شهيدًا خلال 24 ساعة في القطاع
صفقات نارية وملفات مفتوحة.. ماذا يخطط الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد؟
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال
أونروا: لا يوجد أحد آمن في غزة والناس يعانون
سيدة تزعم تقديم خدمة تظلمات الثانوية العامة بـ50 جنيه بدون موقع الوزارة|والتعليم: احذروا النصب
هل ينتهي شهر العسل مع بيراميدز؟.. حالة غضب واستياء تهز جدران الزمالك
أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي 2025
الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟.. أطباء يوضحون

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
آية التيجي

تُعد أكياس المبيض من الحالات الشائعة بين النساء، ويؤكد الأطباء أن أغلب هذه الأكياس تكون طبيعية وغير خطيرة، خاصة ما يُعرف بـ"الأكياس الوظيفية" التي تتكون نتيجة للتغيرات الهرمونية المصاحبة للدورة الشهرية.

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية

خلال الدورة الشهرية، يقوم المبيض بإطلاق بويضة من كيس صغير يُعرف باسم "الجريب". في بعض الحالات، لا يتمزق هذا الجريب لإطلاق البويضة، مما يؤدي إلى تكوّن كيس مبيض ممتلئ بالسوائل.

وغالبًا ما يتقلص هذا الكيس تلقائيًا ويختفي خلال شهر إلى ثلاثة أشهر دون أي تدخل طبي.

وفي أغلب الحالات، لا تنزل أكياس المبيض بشكل مباشر مع دم الحيض، بل تذوب داخل الجسم أو تتمزق بصورة طبيعية. 

وعند تمزق الكيس، قد تشعر المرأة بألم بسيط، خروج بعض السوائل، أو نزيف خفيف.

أما في حالة انفجار الكيس بشكل مفاجئ، فقد تصاحب الأعراض:

ـ ألم حاد ومفاجئ بأسفل البطن

ـ تورم أو انتفاخ

ـ نزيف داخل تجويف البطن

ـ شعور بالغثيان أو القيء، خاصة في حال التواء المبيض نتيجة حجم الكيس.

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية

هل تؤثر أكياس المبيض على انتظام الدورة؟

الأكياس الوظيفية عادة لا تؤثر على انتظام الدورة، بل تدل على أن المبيض يؤدي وظائفه بشكل طبيعي.

أما الأكياس المرضية أو التي لا تختفي، فقد تسبب:

ـ تأخر الدورة الشهرية أو انقطاعها

ـ غزارة غير معتادة في النزف

ـ تبقيع أو نزيف بين الدورات

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية

متى تستدعي الحالة القلق؟

وينصح الأطباء بمراجعة الطبيب في حال:

ـ استمرار الألم لعدة أيام

ـ نزيف غير مبرر

ـ انتفاخ مفاجئ بالبطن

ـ تأخر الدورة لأكثر من 35 يومًا

ـ الاشتباه بوجود أكياس كبيرة الحجم أو نزيف داخلي

ويُؤكد الأطباء أن أغلب أكياس المبيض غير خطيرة وتختفي تلقائيًا، إلا أن المتابعة الدورية والفحص بالموجات فوق الصوتية تظل ضرورية للاطمئنان على صحة المبيضين.

المبيض أكياس المبيض الدورة الشهرية انتظام الدورة انفجار الكيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

ترشيحاتنا

معاذ الحسيني

الثاني على الجمهورية بالأزهر: أتمنى الالتحاق بإحدى كليات العلوم الشرعية..وهذه رسالتي للإمام الأكبر

وزارة الأوقاف

الأوقاف: نعمة المياه مقوم أساسي للحياة موضوع خطبة الجمعة المقبلة

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف لمديري المديريات: الانضباط مسؤولية والرسالة الدعوية أمانة وطنية

بالصور

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟.. أطباء يوضحون

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية

مأساة "المنيا" تهز القلوب| وفاة أسرة كاملة بسبب مبيد قاتل.. أستاذ سموم يحذر: "الموت حتمي ولا علاج"

مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير
مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير
مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير

7 عادات صباحية تسرع فقدان الوزن.. التعرض للشمس الأبرز

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن

كاديلاك ماري كاي الوردية الأيقونية تتحول إلى سيارة كهربائية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد