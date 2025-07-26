كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟.. أطباء يوضحون

تُعد أكياس المبيض من الحالات الشائعة بين النساء، ويؤكد الأطباء أن أغلب هذه الأكياس تكون طبيعية وغير خطيرة، خاصة ما يُعرف بـ"الأكياس الوظيفية" التي تتكون نتيجة للتغيرات الهرمونية المصاحبة للدورة الشهرية.

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية

خلال الدورة الشهرية، يقوم المبيض بإطلاق بويضة من كيس صغير يُعرف باسم "الجريب". في بعض الحالات، لا يتمزق هذا الجريب لإطلاق البويضة، مما يؤدي إلى تكوّن كيس مبيض ممتلئ بالسوائل.

وغالبًا ما يتقلص هذا الكيس تلقائيًا ويختفي خلال شهر إلى ثلاثة أشهر دون أي تدخل طبي.

وفي أغلب الحالات، لا تنزل أكياس المبيض بشكل مباشر مع دم الحيض، بل تذوب داخل الجسم أو تتمزق بصورة طبيعية.

وعند تمزق الكيس، قد تشعر المرأة بألم بسيط، خروج بعض السوائل، أو نزيف خفيف.

أما في حالة انفجار الكيس بشكل مفاجئ، فقد تصاحب الأعراض:

ـ ألم حاد ومفاجئ بأسفل البطن

ـ تورم أو انتفاخ

ـ نزيف داخل تجويف البطن

ـ شعور بالغثيان أو القيء، خاصة في حال التواء المبيض نتيجة حجم الكيس.

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية

هل تؤثر أكياس المبيض على انتظام الدورة؟

الأكياس الوظيفية عادة لا تؤثر على انتظام الدورة، بل تدل على أن المبيض يؤدي وظائفه بشكل طبيعي.

أما الأكياس المرضية أو التي لا تختفي، فقد تسبب:

ـ تأخر الدورة الشهرية أو انقطاعها

ـ غزارة غير معتادة في النزف

ـ تبقيع أو نزيف بين الدورات

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية

متى تستدعي الحالة القلق؟

وينصح الأطباء بمراجعة الطبيب في حال:

ـ استمرار الألم لعدة أيام

ـ نزيف غير مبرر

ـ انتفاخ مفاجئ بالبطن

ـ تأخر الدورة لأكثر من 35 يومًا

ـ الاشتباه بوجود أكياس كبيرة الحجم أو نزيف داخلي

ويُؤكد الأطباء أن أغلب أكياس المبيض غير خطيرة وتختفي تلقائيًا، إلا أن المتابعة الدورية والفحص بالموجات فوق الصوتية تظل ضرورية للاطمئنان على صحة المبيضين.